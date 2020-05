España en confinamiento y las redes de explotación sexual en funcionamiento

Un día decides mejorar tu situación y buscar trabajo en otro país para poder alimentar a tu familia y así tener una vida mejor. Al día siguiente, te das cuenta de que te han engañado, que el trabajo de peluquera que te habían prometido no existe. Cuando llegas al destino te lo quitan absolutamente todo, incluso tu documentación, y te obligan a pagar una deuda mediante la prostitución. Y si no te prostituyes, te amenazan con hacer daño a tu familia. «Utilizan todos los ingredientes para que te encuentres aislada, teniendo que ejercer la prostitución para pagar una deuda que lo único que hace es incrementarse. A esto se suma que, durante todo ese tiempo vas a seguir recibiendo amenazas y estarás sometida a los deseos de la red. La recuperación de las víctimas es bastante dura y es un proceso muy largo porque las amenazas, en muchas ocasiones, las suelen cumplir. Hay que ser muy valiente, estar segura y recibir mucho apoyo para salir de esa situación», explica Nuria López González, psicóloga del proyecto Adoratrices de Sevilla.

El confinamiento y el Estado de Alarma no han sido un problema para las redes de explotación sexual. Siguen operando y sigue habiendo víctimas de trata con fines de explotación sexual. Es una realidad que no ha dejado de existir. De hecho, Adoratrices, una entidad especializada en ofrecer apoyo integral a las víctimas de trata, cuenta a El Correo de Andalucía que han tenido una actividad muy intensa durante el confinamiento porque muchas mujeres han necesitado de sus recursos. En concreto, han realizado 2.000 intervenciones desde el 14 de octubre hasta la fecha actual.

Carmen Ynzenga Gimeno, coordinadora técnica de Adoratrices en España, manifiesta con preocupación que la situación para las víctimas de trata se ha agravado muchísimo. «Las mujeres realizan un proceso con nosotras en el que comienzan muy dañadas y terminan, después de mucho trabajo, con una situación de autonomía que les permite trabajar y tener una vida normal. Nosotras estamos preocupadas, sobre todo, por esas mujeres que ya habían ganado una cierta autonomía. Muchas de ellas han perdido su trabajo a nivel laboral y se han encontrado con un ERTE o con otras maneras de rescisión de contratos. Están en una situación en la que son incapaces de hacer frente a sus gastos y de acceder a los productos más básicos, mientras que antes eran totalmente autónomas».

Hay mujeres que se habían ido de los recursos de Adoratrices hace 20 años y se han vuelto a poner en contacto con ellas. «En Córdoba, me comentaban que ha acudido una mujer que estuvo allí hace 20 años, y ahora tiene hijos de 18 y 17 años, y ha vuelto a solicitar comida y a pedir ayuda. Esta situación nos la estamos encontrando todos los días», afirma Carmen Ynzenga. Volver a llamar para pedir ayuda después de tanto tiempo porque no tienes nada para comer, «es algo bastante doloroso por la dignidad y el proceso de autonomía que ya habían conseguido ellas», destaca López.

«Yo no soy capaz, yo no estoy preparada, yo no puedo» son algunos de los sentimientos que se les pasa por la cabeza a estas mujeres. Según Nuria López, «es un daño a una autoestima que ya estaba bastante desarrollada en su proceso. Aunque hay que decir que son mujeres bastante fuertes y resilientes, esta situación de estrés e incertidumbre las coloca de nuevo en una situación de vulnerabilidad. Por eso, estamos rescatando todas las capacidades que ellas tienen para que puedan salir adelante. Sabemos que pueden emocionalmente, aunque sea muy difícil».

Otra cuestión es la vivienda en la que viven estas mujeres. «Muchas consiguen habitaciones en casas sin contrato porque les cuesta mucho que se lo hagan. Eso provoca que, en la situación en la que estamos ahora, tengan mucho miedo porque piensan que les pueden echar a la calle en cualquier momento debido a la falta de regularización y la falta de contrato», cuenta Carmen Ynzenga.

Además, Carmen también nos cuenta que las gestiones administrativas están siendo una «locura». «La provisionalidad de sus documentos suele ser siempre un problema, y ahora que casi todo se hace online, sus documentos no están previstos y no les permiten entrar en la sede electrónica para seguir realizando las gestiones administrativas que quedan pendientes. Este es el caso de las solicitantes de asilo. Su tarjeta roja no permite el acceso a determinadas sedes electrónicas», añade.