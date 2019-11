Iglesias no se fía y cree que el plan es restaurar el bipartidismo

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este viernes que no se fía de Pedro Sánchez después de que éste haya prometido que no pactará un Gobierno con el PP, y ha advertido a la ciudadanía de que el destino que quieren los poderosos para el país es el de "la restauración del bipartidismo".

En el primer acto de campaña del líder morado, un encuentro en Palma con más de 1.000 simpatizantes, Iglesias ha indicado que incluso "en la prensa de derechas" apuntan que el PSOE y el PP están "condenados a entenderse". Una probabilidad que, alega, desde Unidas Podemos llevan denunciando desde hace días.

"Cundo Felipe González y Mariano Rajoy hablaron de una coalición incomoda, señalaron el destino que quieren los poderosos para el país, una restauración del bipartidismo pero esta vez no mediante el turno sino gobernando juntos o acordando una investidura", ha explicado Iglesias.

Por este motivo, el candidato a la Presidencia del Gobierno de Unidas Podemos ha llamado a la movilización para convencer al mayor número de personas a que el 10 de noviembre voten al partido morado, y ha prometido que ellos no regalarán su voto, sino que lo defenderán "con uñas y dientes" para transformarlo "en políticas que cambien la vida de la gente desde el Gobierno".

De esta manera, incidía en entrar en el Consejo de Ministros, y ha avanzado que si tienen el apoyo suficiente, a pesar de que no se fíe de Sánchez --"dijo que haríamos un Gobierno de coalición y no lo hizo"--, no dejará que nadie "falte al respeto" a los millones de votantes de Unidas Podemos.