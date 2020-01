Irene Montero, de las Juventudes Comunistas a ministra de Igualdad

En diciembre de 2015 se convirtió en diputada con 27 años, tras resultar elegida en las primeras elecciones generales a las que se presentó Podemos desde su nacimiento como partido. Montero concurrió entonces como número 4 por Madrid y asumió la portavocía adjunta del grupo confederal Unidas Podemos.

En la asamblea de Vistalegre II de febrero de 2017, la diputada madrileña se encumbró como la segunda dirigente con más influencia del partido morado, después de Iglesias, y sustituyó en la Portavocía titular del Congreso al exdirigente 'morado' Íñigo Errejón, a quien ya había desbancado como mano derecha del secretario general y previsible sucesora cuando Iglesias se retire.

En esa segunda asamblea, la primera que celebraba Podemos desde su llegada al Congreso, Montero quiso dejar claro a militantes y cargos del partido que su presencia en las instituciones no debía alterar sus principios ni su forma de hacer política.

"No nos puede gustar más la moqueta que el asfalto. No nos pueden gustar más los despachos que los descansillos de las casas en las que se desahucia a la gente. No nos puede gustar más la tele que estar codo a codo con las gentes de este país", afirmó entonces.

Ahora, con el lema "por una vida que merezca la pena ser vivida" como máxima en su quehacer político, Montero llega al Gobierno, con 31 años, la misma edad que tenía la que fue la primera ministra de Igualdad de España, la socialista Bibiana Aído, cuando el presidente José Luis Rodríguez Zapatero la puso al frente de esa nueva cartera, y la convirtió en la ministra más joven de la historia de España. La dirigente de Podemos no bate su récord, pero lo iguala.