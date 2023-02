Jubilación, divino tesoro. Los mejores países para jubilarse, edades y duración del jubileo

Actualizado: 19 feb 2023 / 04:00 h.

María Florencia Melo, desde el portal especializado Statista , sostiene: “El Gobierno francés propuso aumentar de forma gradual la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años para 2030. Nos preguntamos: ¿cuáles son los mejores países para jubilarse? La publicación International Living elabora todos los años un ranking con los países que reúnen las mejores condiciones para disfrutar el retiro del mercado laboral. Factores como el clima, el costo de vida y el sistema sanitario se comparan para elaborar el 'Índice de la Jubilación Mundial' . La citada publicación recoge 16 países, Portugal fue elegido como mejor país para jubilarse, con 87,4 puntos de los 100 posibles. Le siguen México, Panamá, Ecuador y Costa Rica. España ocupa el sexto puesto, con 78,1 puntos. Tampoco está mal, o sea, que el sueño de nuestra vida que es pasar a la no vida mediante el júbilo de la jubilación -y que curren otros- no sólo lo tenemos aquí al lado como ejemplo sino que nosotros también estamos entre los mejores. Lo del encarecimiento de la vida ahora en Portugal lo van a tener un poco más complicado. Los medios han publicado que el Santander va a empezar por Portugal en lo que se refiere a la subida de las comisiones por depósitos y operaciones bancarias para equilibrar que a la banca le han subido los intereses para contener la inflación y ya se sabe que la banca nunca pierde y cuando pierde y se lo prestamos de la hucha pública no lo devuelve. Es decir, en efecto, nunca pierde.





México ya coge más retirado pero, por si no se sabe, en México y otros países de América uno puede estar jubilado y recibiendo una pensión y al mismo tiempo trabajando en cuantas tareas desee para ganarse mucho mejor lo que quede de vida. Y en EEUU hay profesores en la universidad con 80 y 90 años impartiendo clases, allí no importa la edad, lo que importa es estar lúcido de coco y tener el alma joven. En Francia, dos añitos de nada adicionales que te ponen en los 64 es suficiente para que Macron baje enteros en su popularidad. Claro que luego llegan las elecciones y lo votan otra vez para que no llegue el fascismo, qué miedo. En este terreno, Jean-Luc Mélenchon y su izquierda tienen demagogia por delante: que prometan la jubilación tras los estudios de bachillerato que ya trabajarán los de la ESO. Para eso su partido se llama nada menos de Francia Insumisa. La edad legal de jubilación varía por países. La citada María Florencia Melo indica que al igual que los franceses, cuya edad de jubilación es actualmente una de las más bajas de Europa, los suecos también pueden solicitar una pensión completa a partir de los 62 años, siempre que hayan aportado lo suficiente. En Estados Unidos la edad mínima legal también es de 62 años, pero la edad para la tarifa completa depende del año de nacimiento. En el otro extremo de la escala, varios países europeos, como Países Bajos, España y Alemania, están elevando gradualmente la edad legal de jubilación hasta los 67 años.



No sé si somos unos adelantados -otros deberán hacer lo mismo si siguen envejeciendo- o si nuestro especial envejecimiento nos obliga a actuar de manera similar a Reino Unido, Países Bajos o Alemania. Por cierto, Alemania y los Países Bajos son los que nos acusan de vez en cuando de vagos a los que hay que vigilar para que no nos gastemos sus dineros en vino, pero nosotros ahí estamos, laborando tanto o más que ellos, aunque sea contra la voluntad de millones de españoles que por lo visto tienen mejores planes para el futuro. No me extraña esta ansia por jubilarse en España. Y es que en nuestro país se vive más y mejor. Guadalupe Moreno apunta: un estudio publicado por la revista científica The Lancet predecía que en el año 2040 España se convertiría en el país con mayor esperanza de vida del mundo, por encima de Japón. Así, los ciudadanos patrios morirían con una media de 85,8 años de edad, seguidos de los japoneses, segundos en la lista, con 85,7 años. El éxito que supone que el estilo de vida y probablemente sistema público de salud doméstico permite vivir tantos años tiene también un lado no tan positivo: la difícil financiación de las pensiones. Con una media de edad que también va en aumento, el tema de cómo cubrir este gasto con una población cada vez más envejecida está sobre la mesa.