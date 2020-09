Las botellonas no se frenan a pesar de las sanciones

La falta de disciplina más común que ha sido sancionada es no llevar la mascarilla, según se desprende de los datos facilitados por diferentes administraciones regionales y locales, aunque en muchos territorios esta norma se va cumpliendo cada vez más, especialmente desde que los contagios se han ido incrementando.

Las sanciones mantienen, en general, unas cantidades muy similares en las diversas comunidades, que oscilan entre los 100 euros por no llevar la mascarilla, una falta que se considera leve, hasta los 600.000 las más graves por no cumplir los horarios de cierre de los establecimientos u organizar fiestas privadas o botellones.

La mayor parte de las autonomías han aprobado desde el fin del estado de alarma en junio pasado decretos para sancionar los incumplimientos de las normas que quieren evitar la expansión del coronavirus y que han servido para generalizar el uso de mascarillas, pero no han tenido el mismo efecto para frenar los botellones.

Hasta el 15 de septiembre ha habido más de 11.000 propuestas de sanción en la ciudad de Madrid por no cumplir con esta obligación, según han informado a Efe fuentes municipales

Se han registrado un total de 10.426 denuncias a los ciudadanos, según datos facilitados por la Junta, la mayoría por no usar mascarilla, de las que 7.302 han correspondido a las policías locales, y el resto a la Guardia Civil, Policía Nacional y la Policía adscrita a la comunidad autónoma, y 23 a la Inspección Sanitaria.

En Cataluña, el decreto-ley aprobado en julio pasado contempla tres tipos de infracciones, leves, graves y muy graves, que pueden ir desde los 100 euros por no llevar la mascarilla a los 600.000 euros, que pueden imponer la administración de la Generalitat y los ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias.

En Oviedo (Asturias), se interponen una media de entre 7 y 10 multas diarias por no llevar mascarilla, y en las últimas semanas ha aumentado las relacionadas con la organización de botellones, las fiestas privadas y en locales de ocio, una situación similar a la de Gijón, donde se multa con 6.011 euros por exceder el aforo de los locales y con entre 150 y 200 por celebrar un botellón.

En Castilla y León, se aprobó en julio un régimen sancionador con multas que oscilan entre los cien euros, en caso de infracciones leves -no llevar la mascarilla-, y los 600.000 en los muy graves, referidos a los incumplimientos que puedan suponer contagios de más de 150 personas.

Uno de los debates que ha enfrentado a gobierno y oposición en Castilla y León en las últimas semanas ha sido el cierre, por motivos sanitarios, de los prostíbulos en la Comunidad, cuya existencia negó el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aunque existen unos 250 locales de copas, restaurantes y hoteles.

En Castilla-La Mancha está en tramitación una ley en la que se recogerán las multas que conllevará el incumplimiento de las medidas sanitarias para combatir la COVID-19, y que van desde los cien euros hasta los 600.000 euros.

En el caso de los ayuntamientos manchegos, no hay normativas específicas, si bien los policías locales sí sancionan por no llevar la mascarilla o hacer botellón en la calle. Para lo segundo, se atienen a las ordenanzas que ya había antes de la pandemia para el consumo de alcohol en la calle.

Es el caso de Albacete, donde durante los diez días que duró la "no feria" -que se suele celebrar del 7 al 17 de septiembre- la Policía Local interpuso 420 sanciones por incumplir la normativa sanitaria.

Del total de sanciones, 251 fueron por no hacer uso de la mascarilla en la vía pública, 141 por fumar en lugares no permitidos o sin observar la debida distancia y 20 se interpusieron a establecimientos, sobre todo por motivos relacionados con no guardar la distancia entre sus mesas o en la barra o permitir bailar a sus clientes en el interior del local.

También se pusieron 74 denuncias por hacer botellón que en aplicación de la Ordenanza Cívica Municipal se puede sancionar con multas que van desde los 120 a los 1.500 euros.

En el País Vasco se han interpuesto 10.361 denuncias por incumplir las medidas preventivas ante la COVID, lo que suponen unas 115 multas al día, y la mayoría, unas 8.500, están relacionadas con no llevar puesta la mascarilla o hacerlo de forma indebida.

Las "no fiestas" y los botellones, con 1.020 denuncias, han creado alarma social y han motivado actuaciones policiales como la ocurrida en Mundaka (Bizkaia), que terminó con incidentes cuando la Ertzaintza disolvió a unos cuarenta jóvenes que estaban bebiendo e incumpliendo las medidas de seguridad.

En la Comunidad Valenciana, el concejal de Protección Ciudadana de Valencia, Aarón Cano, ha informado de que desde el pasado mes de julio hasta mediados de este mes de septiembre la Policía Local ha puesto más de 6.000 denuncias por no llevar mascarilla.

Fuentes policiales han detallado que durante la semana del 7 al 13 de septiembre, que coincidió con el inicio del curso escolar en esta comunidad, los agentes multaron a 834 personas.