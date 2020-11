Las claves del plan anticovid del Gobierno y CCAA para la Navidad

Las recomendaciones en las que trabaja el grupo de expertos abarcarán desde las relaciones con las personas mayores, el regreso de los estudiantes, las celebraciones familiares, los actos religiosos y "la bienvenida a los Reyes Magos".

"Diciembre, y la Navidad, es un momento excepcional que presenta singularidades en el calendario", ha señalado Illa, quien ha reconocido que esos consejos no obviarán el carácter "especial" de estas fechas tan señaladas, pero irán encaminados a que se puedan celebrar con "garantía de seguridad".

Illa no ha ido más allá de cuáles serán, aunque sí ha avisado que la percepción que ha recibido de todos los consejeros es "una actitud de extrema prudencia a la hora de flexibilizar las medidas" ya existentes. De hecho, "nadie ha hablado hoy de relajar medidas", ha asegurado.

"Que no va a ser una Navidad igual que la anterior me parece que todos los españoles ya lo saben. No podemos hacer como si no pasara nada", ha proseguido el ministro, quien ha reiterado que la situación epidemiológica sigue siendo de "estabilidad a la baja".

Pero, aunque la incidencia a 14 días ha vuelto a descender hasta los 452 casos por cada 100.000 habitantes, "deberíamos estar en torno a 50-60. Nos queda muchísimo recorrido de mejora", ha apostillado.

Otro de los acuerdos alcanzados este miércoles ha sido el de hacer más fluida la información transfronteriza entre las cuatro comunidades limítrofes con Portugal y el país luso para asegurar el conocimiento mutuo de la situación y las medidas vigentes a un lado y otro de la raya.

Por último, Illa ha aludido a la cuarta ola del estudio de seroprevalencia, que confía pueda estar concluido el próximo 27 de noviembre; hasta ahora, el ritmo de realización de las pruebas avanza según lo previsto con alrededor de la mitad ya realizadas, aunque ha hecho un llamamiento a los participantes para que se sometan a todos los test previstos.