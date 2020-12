Las fobias que nos despierta la vacunación

El psicólogo Pablo Palmero Salinas ha abordado cómo las psicopatologías podrían estar asociadas a las resistencias a la vacunación, con motivo del inicio de la campaña contra la COVID-19 este domingo.

"Los obstáculos a la campaña de vacunación no atienden solo a una cuestión de rigor informativo. Las inseguridades personales y sociales, así como la falta de confianza en el sistema propician derivas emocionales, y piden por parte de los responsables una cuidadosa atención de otros factores, sobretodo de tipo humano. Las personas no colaborarán, o al menos una gran parte, si no se sienten debidamente legitimadas y tenidas en cuenta", explica el experto.

El número de españoles dipuestos a vacunarse inmediatamente de COVID-19 ha aumentado a 40,5 por ciento, según los resultados del Barómetro de diciembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), frente al 32,5 por ciento que mostraba su disposición a recibir la vacuna en cuanto fuera aprobada en la encuesta de noviembre.

Según las cifras del CIS, publicadas este lunes, un 28 por ciento de la población española, sin embargo, se niega en rotundo a inmunizarse por el momento. Un 16,2 por ciento, en cambio, sí se muestra a favor pero solo en el caso de que tenga "garantías", esté "probada" y sea "fiable".

"Estos porcentajes son similares en muchos otros países, lo cual indica que estamos frente a una cuestión de primera importancia que necesita ser investigada y abordada de manera pluridisciplinar. Nos conviene invertir tiempo y los recursos necesarios para afrontar este nuevo reto, porque de nada sirve tener el remedio si no va a ser empleado, o si va a ser origen de confrontaciones sociales", señala.

Según Palmero, médicos, científicos y políticos "deben explicar e informar de forma clara y entendible sobre las vacunas". "Pero no podemos perder de vista que parte de los miedos a éstas tienen un componente más reactivo y emocional que racional, y es aquí cuando entramos en juego los profesionales de la Psicología", detalla.

Al respecto, ha apuntado a diversos factores psicológicos que tienen una "influencia directa" sobre las reticencias a las vacunas: unas atienden a patologías concretas tipificadas y otras a factores psicosociológicos compartidos.