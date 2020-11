Las mujeres se adentran cada vez antes en el sexo

Las mujeres inician cada vez antes sus relaciones sexuales, siendo los 15,82 años la media para las de entre 15 y 19, cuatro años antes de cuando lo hicieron las mujeres de entre 45 y 49, y la media general se sitúa en los 18,07 años.

Según la encuesta del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Sociedad Española de Contracepción, presentada este jueves y que ha contado la participación de 1.800 mujeres de entre 15 y 49 años, se refuerza la tendencia de un inicio progresivamente más precoz de las relaciones sexuales.

El 28,3 % de las mujeres encuestadas reconoce mantener relaciones uno o dos días a la semana, el 22,4 % lo hace entre tres y cuatro, el 11,8 % asegura que entre dos y tres veces al mes, mientras que el 12,9 % reconoce hacerlo con menor frecuencia.

El uso de métodos anticonceptivos está ampliamente extendido entre las mujeres, ya que el 70,7 % de las españolas los utiliza, frente al 29,3 % que no lo hace, aunque también se incluyen en este dato a las que no mantienen relaciones sexuales en la actualidad.

Entre los 20 y 35 años el uso de anticonceptivos es mayor.

El preservativo, con el 31,3 %, es el método anticonceptivo más utilizado, seguido de la píldora (18,5 %), del DIU (4,3 %) y el DIU Hormonal (4 %).

El 25,7 % reconoce utilizar el doble método.

Los expertos explican que las mujeres en riesgo de embarazo no deseado son aquellas que, pudiendo tener hijos, no quieren tenerlos en este momento y mantienen relaciones sexuales sin ningún método anticonceptivo y en estos momento, la tasa es del 22,9 % del total de mujeres que no utiliza anticonceptivos, lo que equivale al 6,2 % del total las que están en edad fértil.

La encuesta también destaca el incremento de las mujeres en edad fértil que declaran haber tenido que recurrir a la píldora del día de después, pasando del 14 % en 2011 al 38 % en este último año, una cifra que se eleva por encima del 40 % entre las mujeres de 20 a 39 años.

En cuanto a las relaciones sexuales durante el confinamiento, el 45 % las redujo, mientras que para el 42,8 % ese periodo no ha tenido ninguna influencia y el 11,3 % las ha incrementado.