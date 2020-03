Las pantallas ganan la batalla al sueño

Los dispositivos electrónicos han ido integrándose paulatinamente a nuestras vidas. Teléfonos móviles, ordenadores, tablets y un largo etc. se han convertido en herramientas imprescindibles para nuestro día a día, tanto profesional como personalmente. Tan necesarios resultan que ya invertimos más tiempo en usarlos que en dormir. Según un estudio realizado por Multiópticas, pasamos 11 horas diarias mirando pantallas, lo que equivale a 167 días al año, frente a las 7h y media que dormimos de media al día según un informe de Fitbit. La diferencia supone que los españoles dedicamos un 32% más de tiempo a la pantalla que al sueño.

El tema resulta más preocupante cuando pensamos en los más pequeños de la casa. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los menores de dos años no deberían estar en contacto con estos dispositivos, sin embargo uno de cada tres niños accede a ellos antes de los tres años. Para proteger a los más pequeños, en los Estados Unidos se ha puesto en marcha el ‘National Day of Unplugging’ (Día nacional de la desconexión) que se celebra el primer viernes de marzo. Aunque en España, no existe aún ninguna iniciativa como esta.

La plataforma de bienestar digital Qustodio ha investigado cuales son las razones y las consecuencias de que los menores pasen demasiado tiempo frente a una pantalla.