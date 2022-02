Las sospechas sobre Ayuso y un supuesto espionaje sacuden al Partido Popular

La trama, con reminiscencias con la caída de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, no ha comenzado ahora, pues hace meses que a la Puerta del Sol llegaron los rumores sobre una operación para acabar con Díaz Ayuso por el desafío lanzado por la presidenta a Casado para hacerse con el control del PP de Madrid.

En ese encuentro entre el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y Ayuso, la presidenta habría negado cualquier irregularidad. En el Partido Popular señalan que no han tomado nuevas acciones ni han acudido a la Fiscalía porque no tienen pruebas ni evidencias acerca de las supuestas comisiones.

Según fuentes del PP nacional, en octubre, y ante informaciones sobre supuestas comisiones cobradas por el hermano de Ayuso -y negadas por la presidenta, la dirección de Pablo Casado convocó a la dirigente madrileña a una reunión en la que le pidió explicaciones y documentación que a día de hoy no se habría remitido a Génova.

El exministro y exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón alertó en diciembre a Martínez-Almeida de que el rumor sobre este espionaje había llegado al entorno de Ayuso y el regidor inició una investigación para averiguar si existía o no esa operación.

Sin embargo, las versiones de lo ocurrido a partir de ese encuentro difieren. Fuentes de la dirección nacional del PP desvinculan esas sospechas del congreso autonómico del PP madrileño reclamado desde hace meses por Ayuso.

Por contra, desde el entorno de Díaz Ayuso sostienen que Génova avisó a la presidenta de que difundiría estas informaciones si ésta no abandonaba la carrera para presidir el PP de Madrid.

Entretanto en Cibeles, Martínez-Almeida ha comparecido ante los medios, pero advirtiendo de que lo hacía en calidad de alcalde y no como portavoz nacional del PP. Según el regidor, sus pesquisas dieron como resultado que nunca existió encargo ni pago alguno de ese supuesto espionaje.

Ante cualquier novedad en el futuro el alcalde ha avisado: "No vamos a permitir en ningún caso, de ninguna manera, que el Ayuntamiento (de Madrid) pueda ser utilizado con fines espurios y partidistas".

Y si aparecen pruebas de que ese uso se ha producido habrá, ha dicho, ceses, incluido el de Ángel Carromero, alto cargo en el Ayuntamiento y en el PP de Madrid, cercano a Casado y al que las informaciones apuntan como el responsable de iniciar esa investigación. Carromero lo ha negado y no hay evidencias al respecto, ha señalado Almeida.

La gran protagonista de este embrollo, Isabel Díaz Ayuso, ha negado irregularidades: "Yo no he hecho nada ni he adjudicado nada a mi entorno", ha dicho en el pleno de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Mónica García.

Y mientras tanto, ningún portavoz ni dirigente nacional del PP ha hecho declaraciones públicas, a pesar de que algunos barones han pedido ya explicaciones claras .

"Merece explicación sin duda y no una explicación banal, sino una explicación precisa", ha dicho el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo sobre un asunto que ha calificado de "rocambolesco". Alfonso Fernández Mañueco, el dirigente de Castilla y León, ha pedido una aclaración "cuanto antes".

Las críticas a Génova las ha hecho la exportavoz del grupo parlamentario Cayetana Álvarez de Toledo, enfrentada con la dirección de partido.

La diputada, que ya alertó en otoño de una operación contra Ayuso, ha acusado a Génova de usar "métodos verdaderamente sucios, propios de un vertedero" y ha subrayado que "lo decente y razonable", de tener indicios, es haber acudido a la Justicia "y no iniciar investigaciones por cuenta propia".