Los abuelos de Cristo no aparecen en la Biblia

A los abuelos maternos de Jesucristo, es decir, a los padres de la Virgen María, no se les dedica en la Biblia ni un solo versículo, ni siquiera en esas largas genealogías de Jesús que ofrecen los evangelistas Mateo y Lucas. Sin embargo, uno de los evangelios apócrifos que no se incluyeron jamás en ella, el de Santiago, sí los menciona a propósito de un milagro bastante recurrente en las historias bíblicas de todos los tiempos. Joaquín, antes de ser santo, era un hombre rico y piadoso cuyo animal para el sacrificio, sin embargo, fue rechazado en el templo porque no tenía hijos. Es sobradamente conocido que el asunto de la infertilidad (normalmente achacable a la mujer) es un clásico, desde aquella Sara, esposa del padre del pueblo elegido, Abraham, que llegó a parir con noventa años, hasta la prima Isabel de la propia Virgen, que dio a luz a Juan el Bautista también mayorcita, pasando por la madre del profeta Samuel, que por cierto también se llamaba Ana.