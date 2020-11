Los riesgos de no cambiar la mascarilla cada cuatro horas

El 79,8 por ciento de los españoles afirma tener descuidos y no sustituir la mascarilla una vez cumplido su tiempo de uso, a pesar de saber cuándo reemplazarla, siendo un problema más habitual en hombres, según un estudio llevado a cabo por Tendencias Cofares sobre los hábitos de protección frente la Covid-19.

Así, cabe recordar que, dependiendo del tipo de mascarilla, varía el tiempo de utilización, que deberá ser marcado por el fabricante. En términos generales, el Ministerio de Consumo determina que, para garantizar su eficacia y, por tanto, la protección frente a la Covid-19, las mascarillas deben reemplazarse cada cuatro horas.

Igualmente, ahora que se han puesto de moda los productos de spray con alcohol para limpiar las mascarillas, expertos explican que pese a eso tienen unas horas de uso y a partir de esas horas pierden propiedades y no filtran igual. En ese sentido conviene renovarlas cada cuatro horas por nuestra salud. En cuanto a las de tela, siempre que estén homologadas son adecuadas, porque la que hacemos en casa podemos creer que son aptas pero no ofrecen ningún tipo de garantía. En cuanto a su conservación conviene guardarlas en un sobre de papel cuando no se usen.