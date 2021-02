Margarita del Val analiza sobre vacunar sí o no a pacientes con cáncer

Del Val, que ha participado en el XXIII simposio "Revisiones de Cáncer", que del 8 al 12 de febrero reunirá a un centenar de expertos para debatir sobre el tratamiento del cáncer en 2021 , ha precisado que aquellos pacientes que tuvieron cáncer o que su sistema inmunitario no esté debilitado "no necesitan ninguna priorización".

Respecto a la transmisión, Del Val ha recordado que el que se vacuna es el que está protegido y ha asegurado que la inmunidad colectiva sólo se alcanzará cuando se convierta al inmunizado en persona que no contagia. "Mientras esto no esté claro, la inmunidad colectiva o de rebaño no se podrá calcular", ha añadido.

En la mesa "Cáncer y Covid", también ha participado el jefe de servicio del Hospital Universitario de Elche (Alicante) y presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, Álvaro Rodríguez-Lescure, que se ha pronunciado en la misma línea y ha considerado que los pacientes con cáncer y un sistema inmunodepresor deben de tener prioridad en la vacunación.

Rodríguez-Lescure también se ha referido al "limbo diagnóstico" que ha sufrido el enfermo oncológico durante la pandemia y al "muro" que se ha enfrentado en el acceso al especialista en medicina familiar y comunitaria.

También ha subrayado el "atasco" en la atención hospitalaria con "consultas cerradas o demoradas" y en toda la cadena que habitualmente "funciona bien" y que se ha paralizado.

Este especialista ha lamentado que durante la pandemia los quirófanos se han convertido en las "camas extra" para mantener intubados a los enfermos de covid y ha denunciado el "secuestro de recursos humanos y diagnósticos" para el enfermo oncológico, fruto de un sistema "colapsado". EFE