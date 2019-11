Más de 4.000 euros de multa por no acudir a la mesa electoral

La Fiscalía de Área de Gijón solicita el pago de una multa de 4.320 euros para un acusado de no acudir intencionadamente a la mesa electoral para la que había sido convocado en las elecciones del pasado mes de mayo. La vista oral está señalada para este jueves, 14 de noviembre, en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón, a las 10.15 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado fue debidamente notificado de su obligación ciudadana de comparecer el día 26 de mayo de 2019 en una mesa electoral en el Colegio de Jove en Gijón, en la condición de primer vocal, y de las consecuencias legales en caso de incumplimiento de la misma, tras habérsele entregado debidamente toda documentación necesaria.

No obstante, intencionadamente y sin causa legal justificada, no acudió a la mesa electoral, teniendo que constituirse con la vocal suplente. El 16 de mayo de 2019, el acusado había sido notificado personalmente de la resolución adoptada por la Junta Electoral de Zona, por la que se acordaba denegar las alegaciones formuladas por el acusado para no comparecer ante la mesa electoral, y las consecuencias legales derivadas de su inasistencia.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito electoral del artículo 143 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Y solicita que se condene al acusado a la pena de 12 meses de multa, con una cuota diaria de 12 euros (4.320 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.