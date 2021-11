¡Por favor!, miren al siglo XXI, no a Franco

Murió Franco físicamente pero la estructura de poder que lo llevó tan alto se mantuvo. Ahora me dirijo a la gente joven y a quien desee seguir leyéndome. Miren, cuando yo militaba en una célula clandestina del Partido Comunista de España (que en paz descanse), pensábamos que iba a morir Franco y tras su muerte llegaría lo que llamábamos “democracia burguesa”, es decir, lo que tenemos ahora. Para nosotros, se trataba de una etapa más del capitalismo que no era nuestra finalidad, era un régimen del que había que aprovecharse para remar hacia el socialismo. Eso no significaba vivir hablando de Franco ni tirarse al terrorismo sino levantar una sociedad paralela a la capitalista, mirar al futuro, Franco quedaba atrás y de hecho quedó, los jóvenes ven a Franco en el humo dormido de la Historia, en una especie de Jurassic Park , es ahora cuando unas personas que se creen de izquierdas han desempolvado el espantajo porque no saben cómo sacar al mundo del sistema que los ha vencido: el capitalismo.

A mí tampoco me gusta esto, pero ya no es tiempo de revanchas, venganzas, rencores, porque si los jóvenes de entonces que tragamos con aquello estamos ya mayores o viejos, quienes lo protagonizaron en primera línea están muertos o muy mayores y además fueron grandes estadistas -a la vista de lo que hay hoy-, desde Fraga hasta Carrillo, pasando por Felipe González o el propio Adolfo Suárez. Me dolió mucho todo aquello y aún me duele pero, precisamente porque miro por los jóvenes y el futuro de mi país en este mundo salvaje del siglo XXI, tengo que aguantar el dolor, analizar las condiciones objetivas y mirar adelante; si quiero de verdad mejorar el mundo no puedo estar atado a una guerra civil de 1936 ni a una república que nunca se aclaró entre ella misma. Para mí, esto es progresismo, no el pensamiento de un viejo. Lo reaccionario es el PSOE, Podemos, el PCE y un PP vacilante que no acaba de hallarse. Vox es peor, la nostalgia de lo que no volverá aunque no todo en él sea despreciable.

Termino. ¿Qué es el siglo XXI? Entre otros muchos factores: sobra más del 30 por ciento de la población activa actual en los países de Occidente, se puede sustituir por robots; hemos de asimilar en todos los niveles del saber las ventajas de la nanotecnología, de la nanociencia, por ejemplo, para curar el cáncer o el Alzheimer, para que quienes no puedan caminar caminen o vean los ciegos; hemos de construir nuevas éticas y hemos de sustituir nuestros chips cerebrales en todo lo relativo a lo que es la pareja, la familia, la privacidad, etc. Hemos de evitar no sólo el calentamiento global sino que China-Rusia y EEUU hagan una tontería de la que pocos saldrían con vida. Es la obligación de la vieja Europa aportar moderación, no embarcarnos en la mentalidad enfermiza de los estadounidenses a los que ya se les acabó el chollo o se les termina poco a poco. En el futuro habrá dos o tres gobiernos mundiales, no sólo la unipolaridad yanqui. El siglo XXI nos está trayendo la absoluta dependencia de lo digital, la tecnocracia, ya hay máquinas que escriben algunas de las noticias que a ustedes les llegan, todo es muy positivo y a la vez muy negativo, ya que el ser humano seguirá preguntándose quién soy, de donde vengo, adónde me encamino... y no hallará respuesta. Comprendan que con todo lo que he dicho y lo que dejo sin decir, no me puedo permitir el lujo de estar pensando en momias, Francos, repúblicas y demás bagatelas dialécticas. Ya es tarde para eso, aprenderé de ello, pero el futuro me espera.