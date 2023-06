¿Por qué algunas víctimas de violencia machista renuncian a ser protegidas?

Temor, dependencia emocional o económica, infravaloración del riesgo, presión del entorno. Los factores que pueden llevar a una víctima de violencia de género a no declarar contra su agresor o solicitar que se levante una orden de alejamiento son múltiples y los expertos piden tenerlos en cuenta para protegerlas.

En 2022, según la información recopilada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 16.839 mujeres presentaron una denuncia por violencia de género y posteriormente renunciaron a prestar declaración contra su agresor, un 9,5 % del total.

El debate se ha reabierto tras el reciente asesinato machista en Vitoria de una mujer que había pedido cancelar la orden de alejamiento que pesaba sobre su expareja, o la decisión del juez de Colmenar Viejo (Madrid) que, también a petición de la mujer, ha anulado la orden que dictó para protegerla tras retirar al matrimonio la custodia sus ocho hijos por presunto maltrato.

«Las prerrogativa de renunciar a una orden de protección no existe en la ley», resalta a EFE la abogada Ángela Alemany, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien apunta que solo el juez tiene esa potestad.

Aunque la víctima decida dar un paso atrás la investigación de los casos de violencia de género debería seguir abierta, dado que se trata de un «delito de oficio», explica la abogada, quien subraya que una agresión de este tipo «es perseguible independientemente de lo que diga la víctima».

Pese a ello, su declaración «es muy importante» porque, aunque haya incluso lesiones físicas, «si no se acredita cómo se han efectuado no existe la prueba». Cuando la mujer decide no declarar o retirar la denuncia, lamenta, «es muy difícil seguir con la acusación o que se dicte una sentencia condenatoria».