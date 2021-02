Qué es la Ley Zerolo, la norma que ha enfrentado al PSOE y a Unidas Podemos

Esta “es una ley de garantías que no pretende tanto reconocer nuevos derechos como garantizar los que ya existen”. Así se describe la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, popularmente conocida como Ley Zerolo en honor al que fuera concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid y activista LGTB. Pedro Zerolo se propuso aprobar esta ley en 2011 durante la segunda legislatura de Zapatero. Sin embargo, han tenido que pasar trece años y cinco legislaturas para que el texto prometido llegue al Congreso. Pedro Zerolo, que murió en 2015 a causa de un cáncer de páncreas, no ha vivido para verlo.

¿Qué dice la Ley Zerolo?

El objetivo de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación es otorgar una cobertura homogénea ante todos los tipos de discriminación, convirtiéndose, de esta forma, en el “mínimo común denominador normativo que contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue sus garantías básicas”. Si bien la Constitución ya recogía seis motivos de discriminación (sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orientación sexual), la Ley Zerolo suma otros tres más: Identidad sexual, lengua y enfermedad. El texto operará en todos los ámbitos vitales, desde el laboral y el académico hasta el sanitario.

La Ley distingue varios tipos de comportamientos discriminatorios: El directo, el indirecto, por asociación, por error y múltiple. Más allá de prohibir cualquier forma de discriminación, el texto advierte de la sanción no penal (es decir, la de aquellos delitos no recogidos en el Código Penal) por acoso, por inducción a la discriminación o por la toma de represalias tras la denuncia de una situación de discriminación. Las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves, y las multas oscilarán entre los 300 y 500.000 euros.

Otro de los propósitos de esta Ley es el de imbricar a España en el marco jurídico-legal de la Unión Europea en lo referente a la lucha contra la discriminación y al trato desigual de las minorías. Los órganos comunitarios, como el Parlamento Europeo o la Comisión Europea, han instado a los países unionistas a la adopción de leyes que combatan la discriminación.

La abstención de Unidas Podemos

Aunque desde los dos partidos que forman el Gobierno de España se ha insistido en que la coalición no corre peligro, la proposición de la Ley Zerolo ha sido la responsable de nuevas fricciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Aprobada en el Congreso gracias al apoyo de 160 diputados, y a pesar del voto en contra de Vox, 133 congresistas se han abstenido de votar. Entre estos, destacan dos fuerzas políticas: El PP y Unidas Podemos.

Los socios del PSOE han calificado de “deslealtad” la proposición de una Ley vinculada, en principio, al Ministerio de Igualdad (dirigido por Irene Montero, de UP) sin tener a este en cuenta. En PSOE, ha sorprendido la abstención de los morados, a los que se ha acusado de tantear al resto de partidos políticos, antes de que se produjera al votación, con la intención de convencerlos para que se opusiesen a la Ley Zerolo. Los de Pablo Iglesias, que han reconocido sus conversaciones con otras fuerzas, niegan que estas tuviesen el propósito que señala el partido socialista, sino únicamente el de saber sus posiciones. Diputados de partidos favorables a la coalición, como el portavoz del PNV Aitor Esteban, cuya formación votó a favor de la Ley Zerolo, han advertido al Gobierno de que “se encuentran un poquito cansados de este tour de force de los dos partidos, intentando liderar cada uno por su cuenta”.