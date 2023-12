“¿Qué le pasa al PSOE de Andalucía? Me entristece ver así a Juan Espadas”

Primero fue Joaquín Leguina, luego Virgilio Zapatero y, ahora, Nicolás Redondo. Dirigentes históricos del PSOE que no se han mordido la lengua en El Correo de Andalucía y han alzado la voz ante la nueva realidad impuesta por Pedro Sánchez.



A caballo entre las memorias, el ensayo y el manifiesto, Nicolás Redondo Terreros, una de las voces más autorizadas y coherentes dentro del socialismo patrio, contertulio de Carlos Herrera en la Cadena COPE, presenta su libro No me resigno, en la editorial La esfera de los libros, en el que hace un llamamiento a la cordura, un elogio de la España constitucional y una advertencia “frente al embudo de crispación y sectarismo en el que parece precipitarse la política española”.



En su análisis del poderoso auge del nacionalismo y el populismo, que afecta a las democracias representativas en todo el mundo, constata un giro determinante: el PSOE, el único partido de la Transición que sigue en pie, protagonista de los años más constructivos de nuestra historia, hoy se encuentra reducido al cálculo electoral, sujeto a proyectos políticos identitarios e incapaz de proponer proyectos políticos integradores respaldados por la mayoría ciudadana. Y, además, ha tenido un capítulo destacado en esta entrevista sosegada dedicada al PSOE de Andalucía y para la figura de su líder, el otrora alcalde de Sevilla Juan Espadas. ¿Quieren saber más? Denle al play.