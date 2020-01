¿Qué pasará con los viajes al Reino Unido tras el Brexit?

El CEAM actualmente permite a cualquier ciudadano europeo acceder a servicios médicos en cualquier país de la UE. La situación no está clara si se valida un acuerdo Brexit. Dado que el Reino Unido ya no es parte de la Unión Europea, el CEAM ya no será válido.

Aconsejamos a nuestros clientes que consideren un seguro de viaje durante sus vacaciones, independientemente de la decisión de Brexit. Si actualmente tienes una compañía privada de seguros, te recomendamos contactarlos previo a tu viaje para informarte sobre los términos cubiertos por el tema Brexit.