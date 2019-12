Rajoy: «Si hoy hubiera elecciones, las ganaría el PP»

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, considera "muy negativo" para España que se conforme un Ejecutivo apoyado en los independentistas de ERC, que tienen un líder que "está en este momento en la cárcel" condenado por sedición, en alusión a Oriol Junqueras. Además, ha señalado que alguien tendrá que ceder, el socialista Pedro Sánchez o los republicanos.

"Sánchez no va a poder aceptar las peticiones que le puede hacer ERC. Por tanto, o ERC renuncia a sus peticiones, incluido un referéndum, o Sánchez hace lo que le dice ERC. Creo que las dos cosas son absolutamente inviables", ha manifestado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Rajoy ha admitido que Sánchez "tiene derecho" a tomar la iniciativa y buscar apoyos para conformar una mayoría porque el PSOE fue la fuerza más votada, pero ha subrayado que le parece "muy mal" que se conforme ese Gobierno de coalición del PSOE y Podemos apoyado en los independentistas.

"Después de haber presidido el Gobierno de España y haber sido durante 14 años presidente del PP, alguien me dice si me parece bien un gobierno con la extrema izquierda y con los independentistas, pues tengo que decir que no me parece bien, o dicho de otra forma, muy mal", ha manifestado. Según ha añadido, no tiene "nada personal" contra Pablo Iglesias pero sus políticas "no son buenas para España".

Rajoy considera que el "verdadero problema" es tener un PSOE que "radicalice sus posiciones y, sobre todo, que en los temas que afectan a la nación española no vaya de la mano del PP". "Este Gobierno que se nos anuncia ahora creo que es muy negativo. Y no lo digo como expresidente sino como ciudadano medio. Es un Gobierno que va a depender de unas personas que han sido condenadas por el Tribunal Supremo y que están en prisión", ha resaltado, para añadir que "esto no es normal".