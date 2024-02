Sánchez cumple cien días vertiginosos de un mandato que prevé largo «pase lo que pase»

La primera piedra con la que se tropezó en ese camino es Junts. Después de que las negociaciones para la investidura con la formación del expresident Carles Puigdemont corrieran el riesgo de naufragar y se lograra un acuerdo gracias al compromiso sobre una ley de amnistía, en la hoja de ruta del nuevo Gobierno no estaba que este partido empezara a dar quebraderos de cabeza tan pronto.

Fue la primera prueba de estabilidad superada pese a que por el camino se quedó otro decreto, el amadrinado por la vicepresidenta Yolanda Díaz para reformar el subsidio de desempleo y que no pudo prosperar porque los diputados de Podemos, ubicados ya en el Grupo Mixto, quisieron evidenciar que también tienen que contar con ellos porque pueden ser decisivos.

Veinte días después, el 30 de enero, Junts protagonizó otro contratiempo para el Gobierno que tampoco estaba en su guion. Sí se había pactado con el partido independentista presentar una ley de amnistía, no se esperaba que fuera esa formación la que impidiera su aprobación por el pleno del Congreso y tuviera que ser devuelta a la comisión de Justicia.

Ahí sigue el texto esperando mientras corre el tiempo sin que haya señales de cesión por alguna de las partes pero con el convencimiento expresado una y otra vez por Sánchez de que habrá ley de amnistía y saldrá del Parlamento tal y como afirma que entró, siendo plenamente constitucional.

Pese a que no desea situarse en ese escenario, el presidente ha dejado caer el mensaje de que aunque no hubiera ley de amnistía, habrá legislatura. Y si no hubiera nuevos presupuestos, también.

Es lo que repite una y otra vez en estos cien vertiginosos días de avatares políticos, que no hay riesgo de que esté pensando en convocar nuevas elecciones a partir del verano, que es cuando los plazos fijados en la Constitución lo permitirían, y que fiel a su «Manual de Resistencia» seguirá adelante.

No han condicionado esa determinación los resultados de las elecciones gallegas pese al batacazo socialista y un Alberto Núñez Feijóo que se ve con argumentos para ahondar en su estrategia de oposición y pedir que Sánchez deje de estar en manos de nacionalistas e independentistas y llame a las urnas.