Sanidad confirma que el caso de Toledo no es cólera

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este miércoles que el caso de la chica que bebió agua de un pozo de una finca de Toledo que ha sido precintado no tiene el cólera, sino una gastroenteritis por «Vibrio cholerae» 01 no toxigénico, es decir, sin la toxina que desencadena el grave cuadro de esa enfermedad.

Fuentes del departamento que dirige Carolina Darias han explicado que una persona acudió aquejada de un problema gastrointestinal a un centro sanitario de la Comunidad de Madrid, que fue el que identificó la bacteria «Vibrio cholerae», causante del cólera.

Tras ello, se contactó con el Instituto de Salud Carlos III, que realizó los estudios microbiológicos necesarios y descartó finalmente el diagnóstico de cólera, puesto que no estaba presente la enterotoxina colérica (CT), que propicia la diarrea masiva que, sin el tratamiento correspondiente, puede ser letal.

El resultado de los análisis es que el agente patógeno encontrado en las aguas del pozo es «Vibrio cholerae» 01 no toxigénico y, por tanto, no se considera un caso de cólera, sino de una gastroenteritis por «Vibrio». Es decir, tenía la bacteria que genera el cólera, pero no la toxina que desencadena la virulencia de esta enfermedad.

Tal y como explican a Efe fuentes sanitarias, encontrar esta bacteria en España no es frecuente, pero tampoco es la primera vez, pues se transmite al consumir agua o alimentos contaminados, como ha sido este caso, en el que las aguas del pozo que bebió la niña, que ya está dada de alta, estaban en muy mal estado.

Como siempre que surge una sospecha de cólera -y no solo, también de otras muchas enfermedades transmisibles-, se prepara todo un dispositivo de investigación, que pasa por el precinto del lugar para la toma de muestras y el análisis y control no solo de las aguas de la finca, también de sus aledaños.

Hay muchos serogrupos de «Vibrio cholerae», pero solo dos -el O1 y el O139- causan brotes, y es el primero de ellos el que ha ocasionado todos los recientes.

Del segundo, que se identificó por vez primera en Bangladesh en 1992, ha habido brotes en el pasado, pero recientemente solo se ha identificado en casos esporádicos, todos ellos en Asia.

Las autoridades sanitarias consideran que el riesgo de cólera para la población española es prácticamente inexistente, puesto que su transmisión está estrechamente ligada a un acceso insuficiente a agua salubre y a instalaciones de saneamiento.

En España hubo tres epidemias de cólera en los años 70, que afectaron a Zaragoza, Barcelona, Valencia y Murcia (1971); Galicia (1975); Málaga y Barcelona (1979), en las tres con una amplia distribución y una incidencia de 200-300 casos.

Desde entonces, recuerda el protocolo del cólera de la Red de Vigilancia Epidemiológica, no se ha producido ningún brote y la mayoría de los casos detectados han sido importados. Además, insiste en que, en la actualidad, «debido a la elevada cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento, el cólera no supone una amenaza importante en nuestro medio».

