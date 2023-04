Sentido común y buena voluntad ante la falta de protocolos trans en las aulas

A pesar de la ausencia de protocolos y de formación del profesorado para abordar los casos de alumnado trans, profesores y estudiantes luchan por que las aulas sean «espacios seguros» en donde no sea necesario vivir en soledad este proceso.

A su vez, el orientador del Instituto de Educación Secundaria Llanera (Asturias), Jesús Riaño, subraya la importancia de contar con un protocolo que deje claro a toda la comunidad educativa con qué nombre dirigirse a un alumno trans: «Ya no es una decisión de cada profesor y cada compañero».

Eva, miembro de la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis, sabe que no todos los menores trans tienen la misma «suerte» que su hijo y por eso siempre estará agradecida al colegio por el respeto que mostró hacia él: «Es lo que tendría que hacer todo el mundo».

También señala la importancia de que los profesores trabajen en sus materias los contenidos LGTB de forma transversal para conseguir la aplicación real de la nueva ley, incluyendo, por ejemplo, problemas de matemáticas que hablen de las edades de un matrimonio compuesto por dos hombres, y no sólo por un hombre y una mujer.

Un punto fundamental de la recién aprobada ley es la inclusión de este tipo de contenidos en los planes de estudio de los futuros docentes para que sepan abordar la diversidad sexual y de género, sin embargo, la perspectiva de género no se ha incorporado a las guías docentes, como denuncia Juan, estudiante de cuarto curso de magisterio en la Universidad de Valencia.

Juan, nombre ficticio para preservar su anonimato, «salió del armario» como hombre trans en el instituto y lamenta que no se hable de estos temas a los futuros maestros porque más adelante tendrán alumnos con unas necesidades «muy específicas» y no van a tener las herramientas para gestionarlas «porque no se las han dado».