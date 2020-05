Simón advierte: Una fiesta «inocente» podría originar una nueva epidemia

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido de que existe la posibilidad de que un brote por una pequeña fiesta "inocente" pueda originar una nueva epidemia que "nos afecte a todos" y ha insistido en que pasar de fase no implica riesgo de contagio cero.

Así lo ha dicho Simón este miércoles en rueda de prensa en la que ha recordado que algunas reuniones sociales con más gente de la que deberían tener han podido ser el origen de los brotes locales que se han registrado en algunos puntos del país, como es el caso de Lérida.

"Esto no se ha terminado", "pasar de fase no implica estar libres de peligro" y "si no estamos todos en la tercera fase es porque hay que ir despacio", son las explicaciones que el experto ha dado para alertar de que visto el efecto de la primera epidemia, "no nos alegraría nada que se produjera una segunda".

"Todos tenemos ganas" de reuniones, ha reconocido Simón, pero ha alertado de que "gracias a que las condiciones para pasar de fase incluyen mayor capacidad de detección, estamos observando que seguimos estando en riesgo".

El epidemiólogo ha resaltado que las premisas actuales determinan que cada fase dura 14 días, lo que no quiere decir que "no se puedan flexibilizar los tiempos", aunque siempre que se justifiquen muy bien los motivos.

Tras recalcar que "fumar no es bueno", Simón ha manifestado que "no se puede decir" que hacerlo en las terrazas de los bares y restaurantes vaya a suponer mayor riesgo de contagio "ni para el que fuma ni para los de alrededor".

Ha vuelto a calificar como "pregunta complicada" la posibilidad de realizar test a los turistas que vengan a España, ya que su realización a la llegada no pueden servir como "escudo, pues un negativo hoy no indica que mañana pueda ser positivo".

"Si ahora mismo me piden una opinión, no estaría muy a favor de ello", ha comentado antes de anunciar que el control de riesgos que puedan venir del exterior, tanto de la Unión Europea como de otros países, será uno de los asuntos que debatirán mañana los responsables europeos.

Se ha mostrado más partidario de usar para este control "las famosas PCR", aunque ha recordado que estas pruebas llevan un tiempo y "habría que hacer algo con los cientos de miles de personas que pueden entrar en España procedentes de países de riesgo mientras se esperan los resultados".

Por ello, ha dicho, se trata de una "opción complicada de defender y de ejecutar" y ha reiterado que hay otras opciones que "reducen riesgos a nivel general" basadas en la probabilidad de transmisión en los puntos de origen.

"Si en el país de origen de un vuelo hay una probabilidad de transmisión mucho mas alta" que en nuestro país, "entendemos que controlar la llegada de personas desde esos puntos puede ser una medida mas sencilla", ha enfatizado Fernando Simón.