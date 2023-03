Tamames: Es «exagerado» decir que el Gobierno de Sánchez es el peor de la historia

El político y economista Ramón Tamames, candidato de Vox para su moción de censura, considera "exagerado" decir que el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos es el peor de la historia como ha asegurado Vox y dice que él no participa de "epítetos" a ninguna persona "si no hay una razón para hacerlo".

Así se ha expresado Tamames este martes en declaraciones a los medios a su llegada a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas donde participa en la II sesión del 'Ciclo de conferencias Enrique Fuentes Quintana'.

Cuestionado sobre si considera que el Gobierno de coalición de PSOE y Podemos es el peor de la historia como apunta Vox, Tamames ha deslizado que "hablar de los políticos siempre es exagerado", citando al filósofo José Ortega y Gasset, y que hay una "tendencia a destacar, subrayar y poner tinta roja para llamar la atención de muchas cosas".

Al respecto, ha insistido en que es un "método dialéctico usual y no tiene nada extraño que se haya empleado alguna vez", si bien ha dejado claro que él no participa de "epítetos a ninguna persona si no hay una razón para hacerlo de una manera directa y personal", ha sentenciado.

En cuanto al discurso que pronunciará durante la moción de censura, que se debatirá en el Congreso de los Diputados durante los días 21 y 22 de marzo, ha señalado que lo ha escrito con "absoluta independencia" aunque apoyado en los "principios lógicos que un partido constitucional como Vox entiende".