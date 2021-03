Terremoto político en España: Así están ahora los cuatro gobiernos PP-Ciudadanos

La moción de censura que PSOE y Ciudadanos han presentado en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento, y qué dará la presidencia de la comunidad a Ciudadanos y la alcaldía al PSOE, rompiendo los naranjas su coalición con el PP, ha agitado el resto de gobiernos autonómicos que tienen estas dos fuerzas, especialmente en Madrid, donde el desencuentro es constante.

Aunque desde Cs insisten en que la moción de censura se circunscribe solo a Murcia y que no hay ninguna estrategia para cambiar otros ejecutivos autonómicos o municipales, hay comunidades donde la relación entre los dos socios es muy difícil, como es el caso de Madrid, y otras, donde no lo siendo, por ejemplo en Castilla y León, su vicepresidente, Francisco Igea, no cuenta con el respaldo de Inés Arrimadas. Informamos de la situación actual y racciones en los demás gobiernos de coalición entre ambos partidos.