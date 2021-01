Un año nefasto para los administradores de fincas

Como veremos en esta muestra, no todas tienen una tendencia ascendente en sus deudas . Cada una presenta una evolución distinta, pero a nivel provincial, la amplia mayoría, sí que han incrementado sus deudas.

Es destacable el espectacular tránsito de emails entre los administradores y sus clientes para ajustar los ya mencionados presupuestos entre otras cosas, los cuales no podían ser desatendidos pese a ser agosto y hacer un precioso día de playa . A parte de lo relacionado con los presupuestos, cuando había un caso positivo en covid-19, los administradores de fincas tenían la obligación de comunicarlos a la Junta de Andalucía, por lo que se aumentaba, más si cabe, la carga laboral de estos.

Tras unas primeras semanas con una carga de trabajo inmensa, derivada sobre todo por el incremento de las reuniones atrasadas, se pudo estabilizar la situación, consiguiendo así un verano “tranquilo” . Enfatizamos el término “tranquilo”, porque no cesaron las tremolinas entre los copropietarios, debido al reajuste de los presupuestos para arreglar los desperfectos que se dieron durante el confinamiento.

Cuando ya no se hablaba tanto del coronavirus, concretamente durante los meses veraniegos, en los que la nueva normalidad dio la posibilidad de “recuperar” el tiempo perdido, los administradores de fincas seguían al pie del cañón, quedándose muchos de ellos sin vacaciones , por tal de no dejar que se siguiera acumulando el trabajo.

Por este motivo, muchas comunidades con piscina decidieron no abrirlas, ya que los gastos de mantenimiento teniendo en cuenta los protocolos por covid-19, ascendían a cantidades que oscilaban entre los 5.000€ y 8.000€. Obviamente, esto trajo muchas disputas entre vecinos, de las que su mayoría tuvieron que hacerse cargo los administradores de fincas.

Los sobrecostes presupuestarios , mencionados up supra , se debieron en su mayoría a los productos y materiales de limpieza necesarios para la desinfección general de los edificios, cosa que, hasta la llegada de la pandemia, no se tenía tan en cuenta. Estos incrementos han supuesto entre un 15% y un 20% en el caso de comunidades con piscina, y entre el 5% y el 7% en las que carecían de ella.

Bien entrado el mes de mayo, llegó la ansiada desescalada, la cual no tuvo mucha repercusión en el sector, debido al miedo que todavía permanecía en la población , sobre todo en los más mayores. Por lo tanto, se siguió el mismo modus operandi que durante el confinamiento, con la única diferencia de que los administradores de fincas ya podían personarse en las diferentes comunidades para tratar diversos problemas, e incluso realizar reuniones presenciales con pequeños grupos de gente, dependiendo siempre de la fase en la que se encontrasen.

No fueron semanas fáciles, algunos no pararon de trabajar ni un solo día , ni siquiera los domingos, que se complementaban con una atención a sus clientes a través de videollamadas y demás formas telemáticas. Además, tenían que salir de sus casas para acudir a sus respectivas oficinas para recoger documentación casi a diario , ya que las facturas y demás recibos continuaban llegando.

El 15 de marzo de 2020, con el decreto del Estado de Alarma, todos los administradores de fincas tuvieron que adaptar su trabajo a la modalidad online , ya que están considerados como actividad esencial. Tras las adaptaciones de los ordenadores de casa para que se asimilaran lo máximo posible al de las oficinas, a través de las IP, se consiguió poner en marcha, en tiempo récord, el teletrabajo. De este modo se pudo mantener el contacto con los propietarios y no dejarlos desatendidos pese a la situación de crisis sanitaria.

¿Qué perspectiva de futuro hay?

Las previsiones no son buenas, y menos a sabiendas de lo que ya han pasado: el incremento de las deudas ha supuesto que los administradores de fincas hayan tenido que estar como auténticos cobradores del Frac. Aunque no deja de ser su trabajo, no es lo mismo estar detrás de uno o dos morosos que de veintiuno, lo que acarrea momentos de tensión con algunos propietarios.

La situación irá a peor si la pandemia sigue descontrolada y sin que se vean los efectos de la vacuna, sin tener en cuenta que la responsabilidad de la población brilla por su ausencia... No se podrán hacer reuniones presenciales, la morosidad seguirá aumentando, la aprobación de presupuestos para mejoras de edificios será muy parsimoniosa y la carga de trabajo para los administradores de fincas seguirá aumentando sin freno.