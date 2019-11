Según señala la autora del vídeo a ‘Es racismo’: «Yo iba sentada en la parte trasera con mi madre y resulta que la chica a la que le ocurrió, estaba al lado, de pie ya que no había asientos disponibles”, explica la testigo y autora del vídeo que recoge lo sucedido. “Al ver ella que se desocupa un asiento delante, se sentó, y al cabo de un momento suben al autobús un chico con dos amigos, una chica y otro chico”, continúa la testigo. “Se sentaron en el asiento de enfrente y es ahí cuando el joven del vídeo le dice que se quite de ahí porque se quiere sentar él, a ella le quedaban unas dos paradas por eso no quería sentarse en el lado de la ventana, ya que se bajaría pronto”.

Antes de llegar a la próxima parada, el joven reaccionó y empezó a gritar. “La señora iba con su esposo que estaba sentado delante, al ver esto, se levantó y le pidió a él que se calmara, que dejara de faltar el respeto a su mujer”. Sin embargo, la educación de este hombre obtuvo como respuesta más insultos, “el chico empezó a dar golpes al autobús, aparte de eso, hacía burlas a la señora e incluso, le tiraba besos”.