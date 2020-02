Willy Toledo, a su llegada los juzgados: «Yo soy ateo y me cago en Dios todos los días»

A su llegada a los juzgados, este lunes, Willy Toledo ha asegurado que: «Yo soy ateo y me cago en Dios todos los días, cada vez que se me cae un plato en el dedo gordo del pie y me hace daño, como hacemos la mayoría de ciudadanos de este país. Y voy a a seguir diciendo todo lo que me salga de las orejas decir».

El actor está acusado de un delito contra la libertad de conciencia y de ofensa a los sentimientos religiosos y otro delito de obstrucción a la justicia (por negarse a comparecer ante el juez de instrucción), por unos comentarios que publicó en 2017 en Facebook en los que insultaba a Dios y a la Virgen en el juzgado de lo Penal número 26 de Madrid.

«Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María», publicó el actor en esa red social en julio de 2017.