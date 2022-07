Ya estamos pagando la guerra y el progresismo

Hasta finales de agosto no partiré, pero me acaba de llegar una comunicación de la agencia:

Me voy a permitir un caprichito en agosto: irme a un lugar algo lejano y visitar su parte histórica con cierto detenimiento. Ya había acordado su precio y lo había reservado: 1.000 euros. Quedaba por pagar más de la mitad, que pagaré. Voy con agencia de viajes, me he vuelto comodón con la edad y además ya hago bastantes viajes que, gracias a estancias universitarias, me han permitido conocer gran parte de América y Reino Unido. Muchas de las vivencias y reflexiones sobre ellas las acabo de publicar en un libro que aún está calentito: Cuaderno latinoamericano. Impresiones, reflexiones, decadencias y amoríos (ed. Samarcanda).

Aquí cada uno va a lo suyo. Si en EEUU hay estocaje de armamento y además se siente que se pierde el papel de gendarme y señor del mundo, hay que provocar una guerra. Sólo en ventas de fusiles y pistolas en el mercado interior las empresas norteamericanas que fabrican rifles y demás han ganado 1.700 millones de dólares para que maten a niños y a otros ciudadanos indefensos. En Sevilla, llevo años observando cómo va aumentando la presencia de pistolas en los sucesos de la ciudad y provincia. Todo se pega, desde unos mensajes audiovisuales y unas modas alienantes hasta lanzar tiros. No se contagia, sin embargo, la importancia que le dan a la investigación y ciertas exigencias laborales de superación que existen en EEUU aunque habría que dosificarlas para que no nos desequilibraran tanto como a ellos les ha ocurrido.

Esta es la realidad y contra ella no se puede luchar, son demasiado grandes estos molinos de viento como para lanzarse contra ellos con una simple lanza. O lo tomas o lo dejas. Y lo tomo. Pero opino. Hay quien ha iniciado una guerra que podría haberse evitado. La ha iniciado Putin de facto, pero el incitador y el provocador se llama OTAN y en concreto EEUU, ambos heredan un afán expansionista propio de la naturaleza humana y de nuestra cultura mercantil, que está siendo contestado por otras potencias y que nos llevará a lo peor, de seguir como hasta ahora. He ahí la diferencia con la Guerra Fría y con la época pre-nuclear, la Historia no se repite, es una dinámica lenta pero en acción. Detrás de la OTAN y de EEUU más nosotros sus seguros servidores -veremos hasta cuándo- hay intereses espurios de codicia y de ambición que pueden romper un saco ya bastante debilitado. Ese saco se llama relaciones entre los seres humanos. El mundo lo lleva una minoría que engaña con frecuencia a los demás.

A todo esto lo llamamos progresismo. A río revuelto, ganancia de pescadores que se llaman empresas energéticas. ¿Hay verdadera necesidad de subir los precios? No. Pero se aprovecha la coyuntura. Y entonces llegan los otros progresistas, los de la izquierda de pitiminí con la cantinela de que los ricos ganan mucho y que hay que subir los impuestos y además subvencionar a los vulnerables. Suben los impuestos a los ricos y yo que me voy de viaje de placer tengo que pagarlos. Yo y todos los demás. Los ricos son ricos porque tienen más recursos que yo.

A mí no me importa contribuir al fisco, es el estado de bienestar, hoy por ti, mañana por mí. Lo que no quiero es que mi esfuerzo en la vida sirva para criar vagos e indolentes. Y ese deseo puede resultar común a ser de derechas o de izquierdas. En concreto, no quiero que suceda como lo que hace poco constataba Abc a través de David Maroto. Yolanda Díaz está llevando a cabo esa dinámica, mezcla de donativos, caridad y compra de votos, por ejemplo con los trabajadores de hostelería porque cree que están mal pagados. ¿Resultado? Se quedan en casa o piden que les paguen en negro para no perder el subsidio progresista. El portavoz de la asociación de hosteleros de Benidorm, Alex Fratini, se queja de que hacen falta camareros y cocineros y manifiesta en referencia a Yolanda Díaz: «debe sentarse con los hosteleros» y «no subvencionar a la gente para estar en casa sin hacer nada, sino fomentar la cultura del esfuerzo y el trabajo junto a las empresas».

¿Desde cuándo izquierda ha sido igual a vagancia o inacción? Carlos Marx pudo haber vivido cómodamente con el dinero de su familia y el de la familia de Jeny, su mujer, pero prefirieron ambos ser independientes y, junto a Engels, que los sacaba de apuros extremos, estar toda la vida dedicados al esfuerzo de estudiar, escribir, criar hijos que se les morían y aguantar persecuciones, cárcel y exilio. Se equivocaron y acertaron, consagrados al esfuerzo. ¿De dónde ha salido este personal progresista que observo hoy? ¿Qué han leído y asimilado? Me iré de viaje porque me lo he currado con el sudor de mi frente, con gusto pago impuestos, pero no impostores ni oportunistas.