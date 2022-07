Zapatero recomienda a Felipe González que se lea la ley de memoria

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recomendado a uno de sus antecesores en el cargo, el también socialista Felipe González, que se lea el proyecto de ley de Memoria Democrática que cuestionó, ya que opina que los debates "de oídas" son "muy imperfectos para un país".

Aunque Felipe González reconoció no haber leído "a fondo" la ley de Memoria Democrática, que previsiblemente aprobará el Congreso el 14 de julio, el expresidente socialista dijo que no le "suena bien" y cree que con ella corremos el riesgo de que "las memorias se conviertan en desmemorias".

"Felipe González ha dicho que no lo había leído, pero que no le sonaba bien. Yo creo que debe leerlo. A veces no puede haber una democracia y un debate de oídas. Esto es muy imperfecto para un país", ha comentado Zapatero en una entrevista en elDiario.es.

Uno de los asuntos que está generando más polémica es el pacto suscrito entre el Gobierno y EH Bildu para sacar adelante la ley con la aprobación de varias enmiendas, entre ellas la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia.

Sin embargo, Zapatero ha señalado que tanto la actual ley de Memoria Democrática como la ley de Memoria Histórica aprobada durante su mandato "hacen una exaltación de la transición democrática y lo que establecen es que la transición democrática fue un éxito".

Sobre el estudio de posibles vulneraciones de derechos fundamentales al inicio de la democracia hasta finales de 1983, incluyendo el primer año de gobierno de González, Zapatero ha comentado que es algo que le parece "bien".

"Siempre la democracia tiene la capacidad para ir un poco más allá, para mejorar, para incluir a todo el mundo en su dignidad", ha añadido.

Y sobre las críticas respecto al pacto con EH Bildu, ha dicho que es un indicador de "la dificultad que hay por parte de un sector de la opinión de entender a fondo y con una visión de compasión que la democracia es amabilidad, es hospitalidad, es compasión, es afecto, es reconocimiento, es dignidad a los que no la han tenido".

"Hay una mala comprensión y una utilización partidaria", ha denunciado.

Por otro lado, ha opinado que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos "va a perdurar toda la legislatura y que se va a solidificar y a mejorar el clima de unión en la coalición en este año y medio o recta final".

Además, ha calificado como "un gran avance" la futura ley trans, que asegura que "va en la línea de las recomendaciones de los grandes organismos internacionales de reconocer, proteger y garantizar lo que es la transexualidad y lo que representa la autonomía en la voluntad con las garantías.