774 habitantes y 3 millones de visitantes: Hallstatt o el exceso turístico

El pueblo espera así controlar y reducir el número de visitantes, que no solo llegan en autobuses y coches particulares sino también en ferry desde el otro lado del lago Hallstatt.

"No obstante, el número actual de visitantes es excesivo. Solo tenemos una única calle, por la que circulan los coches y las bicicletas de los residentes, junto a miles de turistas que entran a pie", cuenta Scheutz.

"Somos de alguna forma víctimas de nuestro éxito, pero vivimos del turismo, no lo podemos negar", reconoce.

"Hay días en los que llegan entre 75 y 95 autobuses turísticos. Nuestro objetivo es una reducción notable" , asegura el edil, si bien no niega que Hallstatt vive en gran medida del turismo.

"Déjadnos en paz, no queremos hablar con la prensa, porque entonces viene más gente todavía y las cosas se ponen peor" , señaló esta semana la dependienta de una tienda al fotoreportero de EFE-EPA que visitó Hallstatt.

Situada a orillas del lago Hallstatt, la localidad tiene la mina de sal más antigua del mundo, otro atractivo turístico añadido a su idílica situación geográfica.

La mayoría de los visitantes son chinos, surcoreanos estadounidenses, australianos y europeos de todo el continente.

La localidad, según algunos medios, como el estadounidense Washington Post o el británico Daily Telegraph, habría servido de inspiración para el imaginario Reino de Arendelle de Frozen II, la última película de Disney.

El alcalde de Hallstatt dice no saber nada de la película ni ha registrado un aumento adicional de visitas desde que el estreno de Frozen II en noviembre pasado.

"Yo no sabía nada de la película hasta que una periodista británica me llamó y preguntó al respecto. El origen y el número de los turistas no ha cambiado en las últimas semanas", dice Scheutz.

Eso sí, "un tercio menos de visitantes por día sería una gran ayuda para nosotros", concluye el alcalde.