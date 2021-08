Almodóvar y su pezón le ganan al algoritmo de Facebook

El cartel de la próxima película de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, obra del diseñador Javier Jaén, la ha vuelto a liar en el contexto mojigato de las redes sociales. Ese ojo mutado en pezón femenino rebosante de leche pareció insoportable en los primeros compases de su difusión por las redes, tal vez porque también hoy la maternidad parece obscena en determinados contextos, e Instagram aplicó el criterio ciego para vetarlo. Cientos de miles de usuarios, sin embargo, lo empezaron a compartir con más saña. Y la compañía de la red social ha terminado rectificando y hasta pidiendo disculpas. “No se tuvo en cuenta el contexto de una obra de arte”, dijeron.

El cineasta manchego, por su parte, ha celebrado hoy el triunfo del cine y del arte, al tiempo que ha lamentado la inhumanidad del mecanismo censor. “Muchas gracias a todos los que habéis apoyado el cartel de Madres paralelas, a los que lo habéis posteado más de una vez, a los que habéis debatido sobre la necesidad de un poco de cordura ante la visión de un pezón femenino, a los que habéis hablado de ello en los medios. Habéis conseguido que las mentes que hay detrás del algoritmo que decide qué es o no es obsceno y ofensivo hayan dado marcha atrás y permitan que el cartel circule libremente”, ha declarado el experimentado director de cine, y ha añadido: “Es una victoria vuestra, una gran victoria. Hay que estar alerta antes de que las máquinas decidan qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Siempre he confiado en la amabilidad de los desconocidos, pero siempre que sean humanos y un algoritmo no es humano. Por mucha información que posea el algoritmo nunca tendrá corazón ni sentido común. Mil gracias a todos, de nuevo. Ojalá la película esté a la altura de vuestras expectativas”.

Facebook, de la misma compañía, ha restablecido hoy mismo la publicación del cartel censurado y también ha pedido disculpas. “Hacemos excepciones para permitir la desnudez bajo ciertas circunstancias, que incluyen cuando es un claro contexto artístico. Por lo tanto, hemos restaurado las publicaciones que comparten el cartel de la película de Almodóvar en Instagram, y realmente lamentamos cualquier confusión causada”, ha declarado la compañía a través de un comunicado, que ha sido compartido a su vez por el autor del cartel, Javier Jaén, que ha agradecido “a quienes lo han hecho posible” el cambio de opinión de Facebook, a la productora de la película, El Deseo, y al propio Almodóvar por “su valentía, integridad y libertad”.

La película, dentro de un mes

La última película de Almodóvar, protagonizada por Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde y Aitana Sánchez-Gijón, y con la participación de habituales en su filmografía como Julieta Serrano y Rossy De Palma, abrirá la 78ª edición del Festival de Cine de Venecia, que tendrá lugar del 1 al 11 de septiembre de 2021. En España se estrenará el próximo 10 de septiembre.