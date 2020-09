Así se convirte Mercadona en el principal competidor de las farmacias

Las parafarmacias de gran distribución y las tiendas 'on line', los principales competidores de la farmacia, según ha puesto de manifiesto el estudio 'Farma Shopper Post-Covid', del que también se desprende que existen diferencias entre quienes compran solo en farmacia física, donde la principal alternativa son la parafarmacia de gran distribución y Mercadona (20%), y los compradores 'on line', cuya alternativa serían las tiendas 'on line' (35%), parafarmacia de gran distribución (27%) y a pie de calle (20%).

Por generaciones, los 'millennials' compran en tiendas 'on line' (25%) Mercadona o parafarmacias de gran distribución (23% en ambos casos). En el caso de los 'Baby Boomers', lo más destacable es que acuden a comprar a El Corte Inglés (19%) como segunda opción, solo por detrás de las parafarmacias de gran distribución (21%).

Cabe señalar que las farmacias, según una encuesta realizada por Shoppertec a principios de este año a más de 1000 farmacias, perciben como sus principales competidores a las tiendas online (41%), más concretamente las parafarmacias online (22%), seguidas por Amazon (19%), seguidos por Mercadona (7,2%).

En cuanto a la elección de cada canal por parte del comprador, hay distintos motivos que les impulsan a acudir a comprar a cada uno de ellos. Quien acude a las Farmacias lo hacen, además de por la cercanía a casa (51%), por la confianza y credibilidad (45%) que les aporta la farmacia, por el trato personal recibido (42%), y por el asesoramiento sobre los productos que le aporta el farmacéutico (37%).

En el caso de las tiendas 'on line', la comodidad (55%) y los precios (54%) son el factor determinante, así como las ofertas (46%) y la variedad de productos (40%). Los supermercados también son escogidos por su proximidad a la vivienda (47%), y por sus precios (44%), así como por la variedad de productos (37%) y las ofertas (34%).