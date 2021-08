Bookcoin: la criptomoneda de la cultura

Hoy nuestro CEO en cuestiones de criptomonedas, Sergio Ruiz, nos habla de BOOKCOIN, un ambicioso proyecto relacionado con el mundo de la cultura.

Como os dije en el artículo anterior sobre el Bitcoin, me congratula poder haber contactado con ese proyecto que nombre llamado Bookcoin. Y estoy contento por lo siguiente, que sean dos mujeres las que dirigen el proyecto, las que se ponen al frente de decisiones y reuniones y sobre todo porque son unas mujeres directas, claras y sobre todo saben que quieren y quieren ofrecernos cultura en este mundo 4.0 al cual como veréis nos llevaremos una grata sorpresa. Aquí os dejo lo que amablemente Elena Gil siendo vasca de nacimiento pero residente en Málaga y Marga Domínguez ella si es natural de Málaga, nos dejaron en esta entrevista tan personal.

Sergio Ruiz realiza esta interesante entrevista

1- ¿De donde surgió la idea de la criptomoneda de la cultura?

Marga: La verdad es que surgió de un gran amigo nuestro que quiso presentarla en un programa de startups pero no le dieron la oportunidad de presentarla por ser mayor, gran error hoy en día. Bookcoin es diversa es única por y para todos sea cual sea tu procedencia, edad, sexo, religión o ideales en nuestra/vuestra casa tenéis cabida todos.

Elena: Como dice mi compañera Marga ya venía de una presentación o de un intento mejor dicho en una empresa de startup donde no le dieron la oportunidad a nuestro amigo por no ser joven, este mismo amigo realmente estaba con el proyecto de bookcoin y de otra criptomoneda mas, pero diferentes situaciones donde las prisas se tornaron lo primero hicieron que tampoco se llevara a cabo, las prisas nunca fueron buenas y menos en un proyecto de criptomonedas y con tanto calado en la gente como tiene y tendrá bookcoin.

2- Entonces contadme...¿Qué es Bookcoin?

Marga: Para mi bookcoin es hacer realidad los sueños de miles de personas, el llegar a poder realizar el sueño de nuches es muy importante para mí, en estos momentos tan difíciles, no encontramos muchas veces salida y creo que bookcoin les dará lo que siempre quisieron hacer, ver hecho realidad sus sueños, escritores, artistas, pintores, músicos cualquiera que sea creador de contenido podrá tener su lugar en el mundo con nuestra ayuda siendo su portal al mundo digital. Exponiendo y vendiendo sus obras al mundo entero y lo mejor porque no decirlo, desde Andalucía para el mundo.

Elena: Bookcoin no es solo vender una obra de arte, no es solo vender y tener una tienda protegida por una blockchain que también, es una forma de llegar a todo el mundo a través de las tiendas NFT por y para todos y lo más importante, sin los abusos de los intermediarios por eso vamos a revolucionar el mundo de la cultura, para que llegue a todos los rincones de Latinoamerica, España y porque no decirlo al mundo entero.

3- ¿Qué aporta bookcoin que no esté ya inventado?

Marga: Precisamente lo que decía mi compañera anteriormente la transparencia, honestidad y consciencia de ofrecer unos servicios y poder cobrar desde el minuto 1 y sin abusivos costes por producción, exposición, marketing y todo lo relacionado en cuanto a gastos se refiere en el mundo del arte y la cultura.

Elena: Una puesta en escena a la altura de las grandes editoriales, de las grandes tiendas tipo Amazon, galerías de arte o cualquier tipo de plataforma integral de productos digitales, con recompensas para los artistas, un marketing espectacular y lo mejor de todo cobrando desde el minuto 1, siempre con smarts contracts y blockchain, seguridad, trazabilidad y costes extremadamente pequeños céntimos de €.

4- Bookcoin tendrá un fundación pero, podéis contarnos en qué consiste este apartado que ya esta implementado en este proyecto

Marga y Elena: Nos quisieron contestar al unisonó en esta cuestión tan importante para todo el equipo de Bookcoin:

Se destinará un 5% de la facturación mensual para todas las ONG que entraran en el proyecto y muestren su apoyo a bookcoin, no queremos que la cultura sea exclusiva de los que pueden pagarse un ebook y aprovecharemos la oportunidad para que la educación, música, arte y cultura llegue a cualquier rincón del planeta.

5- Nuestros lectores y las personas quieren saber más sobre las criptomonedas que es un mundo desconocido básicamente para todos, pero bookcoin quiere que esta cultura y educación cripto sea también un referente, que nos podéis decir al respecto

Marga y Elena: Sabemos que es un mundo totalmente desconocido para muchos y que tienen alguna información al respecto de las criptomonedas quizás un poco distorsionada de la realidad de las mismas, no en vano bookcoin ofrecerá cursos, clases y seminarios para todos los públicos e incluso en el contrato de colaboración de los artistas con la empresa llevaran una masterclass con nuestro CEO para que conozcan todos los pros y las obligaciones con el estado, ya que nuestra empresa es transparente y para que lo sepan nuestros lectores, bookcoin pasará auditorias diarias por empresas de software para que la claridad, descentralización y seguridad de nuestros clientes y por ende todos sepan de todos y cada uno de los pasos que bookcoin da, dará y se informara. Sabemos y creemos que estamos en un momento en el cual este tipo de negocios y su base, la blockchain puede cambiarlo todo y apostamos por ello, ser honesto y dar luz sobre los sobrecostes establecidos es algo para y por todos los ciudadanos de este planeta, un proyecto basado en la ética, honestidad y ayuda en el mundo 4.0.

6- Sabiendo cómo nos habéis contado en esta última pregunta con tantos puntos de ayuda... ¿Habéis pensando en el cambio climático en algún momento y que podéis ofrecer?

Elena: Me gusta que hagas esa pregunta, es algo que venimos luchando por ello en este mundo aunque algunas veces pierda el encanto de tener un libro en nuestras manos, por cierto cosa que también hacemos los libros en papel pero tiene un coste más alto y un impacto en la ecología que nos gustaría que vieran todos esas personas que piensen en que los libros electrónicos pueden llegar a todos los sitios y por supuesto son mucho más cuidadosos con nuestro planeta.

Marga: Estoy muy de acuerdo con Elena no en vano algunas de nuestras ONG que vamos ayudar son para ayudar al planeta, creemos que no es solo ayudar al impacto del cambio climático si no es para ayudar a todos a dejar un planeta sostenible y limpio, seguimos creyendo como nuestra empresa en el ser humano. Sin duda bookcoin es ecofriendly y apoyaremos en todo lo que podamos a ello sin dudarlo.

7- Volvamos a lo que nos habéis comentado de las tiendas NFT ¿Qué son?

Marga y Elena: Los tokens no fungibles que asi podría definirse lo que son las tiendas y que cada artista tendrá creada según su sector nos asegura un contrato inteligente sabiendo en todo momento y sin que se pueda sobrescribir o variar ese contrato su trazabilidad, pago, descarga y saber que va desde un punto x a un punto z con toda la seguridad y copyrigth de ese contrato. Creemos que es un gran avance para todos los artistas.

8- Bookcoin es una empresa novedosa, tecnológica y dirigida por mujeres emprendedoras, de Andalucía para el mundo, pero suponemos que existe todo un equipo detrás, nos contáis algo sobre ellas

Marga y Elena: Contamos con un equipo multidisciplinar en muchos sectores que nos aportan frescura a todo y cada paso que damos, historiadores, periodistas, licenciados en turismo y directores de hoteles, guías turísticos, investigadores, diseñadores gráficos, abogados, expertos informáticos y de marketing, incluso contamos con una influencer en el equipo de la cultura k-pop en España.

Agradezco a Marga y Elena su predisposición para esta entrevista y la amabilidad para con un servidor, se que vuestro proyecto es un proyecto para realizar sueños y sé que es una realidad con la que muchos se les serán hechos realidad, muchas gracias.

Como vemos proyectos como bookcoin deberían de ser centro de las miradas de todos una empresa Andaluza dirigida por dos mujeres que tuvieron que reinventarse después de la maldita pandemia y que sabemos y creemos que será y tendrá una repercusión mundial.