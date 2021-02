Botnets y su negocio a través de enlaces porno en Instagram

Actualizado: 21 feb 2021 / 05:00 h.

Laramalone5917 quiere enviarte un mensaje. Su cuenta de Instagram es pública y no tiene ninguna publicación. No tenía ningún seguidor cuando me mandó el mensaje, pero a la semana ya tenía 47 y seguía a 94. En su biografía pone que es de Córdoba y tiene una imagen principal de una chica joven en la playa. Cuando accedo al mensaje, se trata de un chat de grupo con 14 personas más. Esta usuaria, que es la administradora del chat, envía un enlace que te redirige a una página pornográfica. Si tienes una cuenta de Instagram, lo más probable es que hayas recibido una o varias solicitudes similares a la de Lara a través de un mensaje que contiene un enlace. Lara no existe, no es una mujer, sino una botnet, también conocida como un «ejército zombi». En este caso particular, suelen ser cuentas cuyo patrón es crear grupos y enviar un enlace pornográfico de forma automática, utilizan un nombre de usuario con «nombre-nombre-número», tienen fechas de creación similares y todas realizan una actividad idéntica.

La empresa Avast, un software antivirus, señala que es «una red constituida por un gran número de equipos informáticos que han sido ‘secuestrados’ por malware, de forma que quedan a disposición de un hacker». Hoy en día, se consideran una de las mayores amenazas en Internet y un negocio que mueve grandes cantidades de dinero al año. Marcelino Madrigal, un conocido experto en ciberseguridad, explica que una botnet es un conjunto de cuentas que están automatizadas y se crean, en la mayoría de los casos, por cuestiones monetarias. «Funcionan para captar dinero y generar todo tipo de ciberdelitos, como phishing, robar contraseñas o SCAM (estafas a través de medios electrónicos)», añade. Este tipo de perfiles falsos suele utilizar imágenes robadas de modelos que se repiten constantemente. «Una botnet suele utilizar una fotografía de una mujer exuberante para hablarte por mensaje directo. Pueden decirte ‘voy a enseñarte unas fotos mías’. Eso es muy complicado que suceda en la vida real. Intentan utilizar la inocencia de la gente», detalla Marcelino. Las botnets existen en todas las redes sociales desde hace años y, según Marcelino, «el origen es un poco oscuro». «Muchas de estas cuentas provienen de países del este y se dedican a redirigirte a través de un enlace a páginas normalmente pornográficas en las que distribuyen malware, que son programas similares al de un virus que se utilizan para robarte contraseñas u otras informaciones. Una botnet no la crea cuatro gamberros para entretenerse, sino que siempre hay un interés económico de por medio», argumenta. Antes, en el caso de Instagram, era frecuente ver cómo este tipo de perfiles falsos solían mandar solicitudes de amistad o dar «me gusta» a las publicaciones de esta red social. Nos hemos acostumbrado a que eso suceda y dejamos de plantearnos quién es la persona que hay detrás. Pero ahora las botnets también te mandan mensajes directos con enlaces engañosos. Según Marcelino, «las redes sociales no prestan la atención necesaria a las botnets hasta que empiezan a surgir problemas. Teniendo en cuenta que las redes conocen todos nuestros datos e incluso, nos colocan publicidad personalizada, debería ser muy fácil detectar que detrás de ese tipo de perfiles no hay una persona real. Pero eso implica gastar recursos, dinero y tiempo en pararlo, y no quieren hacerlo». ¿Qué sucede si hago clic en el enlace de una botnet? Me reúno con un informático para acceder de forma segura al enlace que me ha enviado Laramalone5917. Hago clic y me redirige a una página web intermediaria que se llama Dateszone. Recibo una advertencia: «Vas a ver fotos con desnudos. Por favor, sé discreto». Le doy a «continuar» y aparece un cuestionario. Respondo a una serie de preguntas como «¿Aceptar mantener en secreto la identidad de estas mujeres?», «Solo quieren sexo rápido. No quieren tener citas románticas. ¿Aceptas esta condición?» o «¿Tienes al menos 25 años?». Tras este cuestionario, me redirigen a otra página: Loveaholics, un sitio web de citas. Me vuelve a pedir que responda a una serie de preguntas, pero esta vez preguntando por el género, preferencias sexuales, edad, domicilio, contraseñas, estado civil y correo electrónico. Se supone que te piden esos datos para crearte una cuenta y aseguran, incluso, que se toman «muy en serio» la privacidad.