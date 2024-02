¿Cómo acercarse y tenderle la mano a una adolescente víctima de violencia machista?

¿Cómo acercarse a las menores víctimas de la violencia de género? La adolescencia es un momento complejo que puede implicar el alejamiento y rechazo de los adultos, y a veces las chicas no son conscientes de que sufren maltrato o no lo verbalizan por miedo o vergüenza. Las amistades y la escuela son cruciales.

Más de mil niñas y adolescentes tienen protección policial en España por el riesgo a volver a ser agredidas por sus maltratadores.

Tanto el momento vital de las víctimas como las especificidades de la violencia (mediada por la tecnología y el control del móvil) exigen un tratamiento específico. Es particularmente difícil llegar a las chicas más jóvenes. Consciente de ello, el Ministerio del Interior se acerca a los centros escolares: ir a un cuartel o a una comisaría a denunciar a una pareja supone un abismo para una menor.

Silencio y miedo

Verbalizar el maltrato en casa, a una amiga o a una profesora tampoco es sencillo, por diversos motivos. El primero, explica a EFE el teniente de la Guardia Civil Daniel Moreno, del Equipo Mujer-Menor (EMUME), es «el desconocimiento» de ser víctima.

El miedo a las represalias, las coacciones del agresor, el vínculo emocional que no quiere romper y la vergüenza también dificultan contarlo.

Las chicas pueden identificarlo como un fracaso. «Yo he apostado todo por esa persona y he fracasado. (...) Les he fallado -a mis padres- porque me he dejado pegar, humillar, insultar», recrea Moreno.

Está también la culpa, que aparece tras la distorsión y el desgaste que produce el sometimiento: «La propia víctima dice ‘es mi culpa que él esté haciendo esto porque no estoy a su altura, no hago todo lo que él quiere’. Lo que él quiere es inasumible y no se debería consentir, pero esos valores están distorsionados, el agresor la va machacando», subraya.

Madres y padres

Moreno señala que la adolescencia es un momento de cambios en el que se produce un «distanciamiento» de los progenitores.

¿Qué pueden hacer una madre o un padre que sospechen que su hija sufre violencia?

«Sobre todo, mostrar que están ahí, que si necesita ayuda, sepa que puede acudir a ellos. A lo mejor ofrecerla de manera muy directa puede hacer que la adolescente ponga una barrera», matiza. No se trata de preguntar de forma insistente, sino de dejar claro que se está.

¿Y cómo detectar una situación de violencia? Suelen apreciarse cambios comportamentales en las chicas: se aíslan más, comen menos o con mucha ansiedad, se encierran, lloran con frecuencia, tienen insomnio o cuadros de ansiedad.