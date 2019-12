‘Contando Lunares’ es la canción más escuchada de 2019

Para cerrar estos diez años, Spotify también ha hecho un recopilatorio sobre lo que más se ha escuchado en este lapso de tiempo.

La medalla de oro es para ‘One Dance’ de Drake. Plata para ‘Lean On’ de Major Lazer y Dj Snake y culmina el podio ‘Sunflower’ de Post Malone.

En este recopilatorio se cuela Gotye con ‘Somebody that I usded to know’; Rolling in the Deep’ de Adele; el fallecido Avicii con ‘Wake me up’; el ‘Despacito’ de Luis Fonsi; el ‘Waka waka’ de Shakira; ‘On the floor’ the Jenifer López; ‘Danza Kuduro’ de Don Omar y la balada de Passenger ‘Let her go.’