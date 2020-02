El aplaudido mensaje de Lorenzo Milá sobre el coronavirus desde Italia

El corresponsal de TVE en Roma, Lorenzo Milá, ha protagonizado una emisión en directo que se ha hecho viral en las redes sociales. Como enviado especial a Milán, ha intervenido en Los Desayunos de TVE para relativizar el alarmismo sembrado por la propagación del coronavirus en Italia. Una llamada a la calma frente al alarmismo instalado en las últimas horas, cuando entró en directo para informar de los nuevos casos de coronavirus registrados en Florencia y Palermo. «Aquí los médicos no se cansan de repetirnos que estamos ante un tipo de gripe; un tipo de gripe nueva, de la que no tenemos memoria vírica ni de momento vacuna, pero un tipo de gripe que, como la gripe, afecta sobre todo a personas con defensas bajas, situaciones de salud precaria, como las personas mayores, lo mismo que pasa con la gripe común». «No es un virus terrorífico como puede ser el ébola. No. Es un tipo de gripe del que se cura la gran mayoría de personas que están infectadas», ha añadido.