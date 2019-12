El dos estrellas Michelin Mario Sandoval realiza una ‘masterclass’ en el Sagrado Corazón

El cocinero Mario Sandoval, con dos estrellas Michelin, ha visitado Sevilla para realizar una ‘masterclass’ en el hospital Quirónsalud Sagrado Corazón.

Esta jornada se produce en el marco del convenio suscrito entre la Real Academia de la Gastronomía española y el Grupo Hospitalario Quirónsalud, mediante el cual, el conocido chef, contribuirá con su conocimiento a mejorar y hacer más atractivos los menús para los pacientes, sobre todo en las dietas más restrictivas.

El chef ha explicado su trayectoria en la gastronomía y la importancia del esfuerzo para conseguir resultados. Tras 10 años investigando codo a codo con el CESIC, han conseguido una patente que ha sido comprada por una multinacional para trasladarla a la alimentación de gran consumo. Esta patente está hecha a partir de la clara del huevo, haciendo posible innovar sobre un producto, que ya se ha versionado en multitud de ocasiones y del que parecía que no había más que inventar, sin embargo, el chef no desistió al desaliento y continuó investigando hasta que dio, de la mano de la investigadora del CESIC, Marta Miguel, con la textura que buscaban a través de la hidrolisis, consiguiendo un producto que hoy en día es muy útil para base de platos tanto dulces como salados, y del que hoy los presentes en la masterclass han podido degustar, a través de un yogurt de fresas con base de clara de huevo y una tortilla de patatas nada convencional.

En palabras de Mario Sandoval, “la emoción del fracaso es el motor del éxito”, no sirve de nada quedarte parado para no equivocarte, ha destacado la importancia de la creatividad en la cocina, y ha insistido en como alimentarse bien ayuda a prevenir enfermedades, con cocina de mercado, haciendo hincapié en que no existen menús de invierno y verano, que todos los días podemos hacer un menú diferente, al igual que en su restaurante Coque en Madrid, el menú puede cambiar cada día, dependerá del producto que ese día te ofrezca el mercado.

Igualmente hacía referencia a la suerte que tenemos en España, “tenemos una alimentación muy rica en nutrientes, tenemos todo tipo de alimentos de la huerta y del mar de la más alta calidad”, insistiendo en la importancia del producto español y su participación en la innovación en la alta cocina, en la que hoy la gastronomía española se encuentra en el máximo nivel.

El chef ha incidido en el verdadero objetivo de sus investigaciones que es llegar a las personas, a los colegios o los hospitales, así esta patente del huevo permite hacer alimentos con texturas que son fáciles de deglutir por personas enfermas que tienen esa dificultad para tragar, pacientes oncológicos por ejemplo que en ocasiones tienen falta de apetito, haciendo texturas fáciles de tragar con sabores frescos, con proteínas de alta calidad y sin grasas que son muy útiles para este tipo de pacientes.

La alimentación es fundamental en la recuperación del paciente, reponer fuerzas tras una intervención, durante el tratamiento en un proceso oncológico o de cualquier otra índole. La alimentación aporta los nutrientes necesarios para que el organismo disponga de la energía necesaria para regenerarse. Por este motivo, comenta Sandoval, la alimentación en el entorno hospitalario juega un papel fundamental, el paciente necesita nutrirse como complemento a los cuidados médicos por lo que es importante buscar la manera de hacerla lo mejor posible.

A la ‘masterclass’ han acudido los jefes de cocina y dietistas de los hospitales Quirónsalud en Andalucía, Sagrado Corazón, Infanta Luisa, Málaga, Marbella, Campo de Gibraltar, Huelva y Córdoba; además de los servicios de nutrición, endocrinos y oncólogos que tampoco han querido perderse la cita con el prestigioso chef. Asimismo, han asistido miembros de la Asociación de Diabetes de Sevilla, Anadis, así como de la AECC y una clase de estudiantes de nutrición del Centro de Estudios Ribamar.