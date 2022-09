¿Es buena idea tener un escorpión de mascota en tu hogar?

Lo primero que hay que decir es que un escorpión es muy tranquilo y no provoca alergias ni nada por el estilo en las personas, lo único el trabajo de mantenimiento de su terrario que se hará cada 6 meses.

Hay muchos tipos de escorpiones, casi 20.000 especies y no todas son venenosas por igual. Lo que debemos siempre es de buscar ayuda especializada en este tipo de animales, siendo el más usual el denominado como «Escorpión Emperador» o «Escorpión negro africano», que son los que más se cría en cautividad.

Es un animal oriundo de Sierra Leona, Ghana, Senegal y Costa de Marfil, muy tranquilo, con gamas de negro brillante o verdoso pasando por el marrón. Tiene un tamaño considerable pues llegan a medir casi 20 centímetros y las hembras son más grandes que los machos. Son de carácter dócil y su media de vida es de unos 7 años. Destaca por sus enormes pinzas y el aguijón donde tiene las glándulas con su veneno, aunque su principal elemento de defensa son las manos. Hay que tener cuidado al tocarlo o cogerlo y nunca se debe sentir amenazado.

Su cuidado

La comida la prefiere como presa vive y se alimenta de gusanos, grillos o langostas de venta en tiendas especializadas y teniendo en cuenta que suele comer una vez por semana. Bebe en gran cantidad, a diario, y se debe tener siempre un recipiente con agua y un algodón empapado en un plato donde se pueda hidratar convenientemente.

Momento delicado es cuando muda la piel, suele ser en dos ocasiones al año y en ese proceso no suele comer, ni en los días previos, ni durante la muda ni con el cambio.

Es un animal social y debe tener otros ejemplares de su especie cerca por lo que es conveniente que no se sienta solo pues sería muy infeliz y podría entrar en cuadros de depresión en lo que dejaría de comer.

El terrario

Es importante y debe ser de proporciones correctas y espaciosas, nunca pequeño, de 30 centímetros de longitud mínimo. Debe estar adecuado imitando la naturaleza y bien ventilado con una tapa que se cierre de forma segura y no pueda escapar pues son animales dados a trepar. Debe tener unas condiciones de temperatura óptimas así como de humedad. Nunca debe sentir frío y debe tener una temperatura de 25ºC y una humedad de entre el 60% y el 70%. Un termostato es ideal para mantener la temperatura y un hidrómetro para tener todo ello controlado.

Como suelo del terrario debe tener una buena capa de sustrato pues le encanta excavar y no le gusta encontrarse con el fondo, por lo que meter una capa de casi 10 centímetros sería lo correcto.

Cuando limpies su terrario no toques al escorpión pues por instinto podrían picarte, su picadura no es mortal pero si es muy dolorosa. Levanta al escorpión con unas pinzas grandes y sin ejercer presión para no hacerle daño y ponlo en una caja con agujeros para que pueda respirar. Limpia su terrario y una vez hecho esto toma las pinzas, coge al escorpión y ponlo de nuevo en su espacio limpio.

Siempre es recomendable tener el asesoramiento de veterinarios y expertos en esta materia que sean lo que te orienten en cuanto a tener un escorpión como mascota y no olvides que es un ser vivo y que merece atención y respeto.