Fenómenos paranormales en un cementerio de coches de Sevilla

Esta persona me indicó: «desde hace meses se vienen viviendo fenómenos raros y los que trabajan allí están muy asustados, por la noche es cuando más cosas pasan, sobre todo en una zona donde hay vehículos nuevos y donde parece que se focaliza todo. ¿Te gustaría ir allí? Tendría que ser de noche por que de día no creo que, con los empleados, el dueño, que es muy amigo mío, quiera».

Recuerdo que me llamó un par de semanas después y me dijo: «¿Te has ido de vacaciones o estás por Sevilla?» y mi respuesta, este verano fue: «No, estoy aquí, trabajando». «Pues me ha dicho el dueño que esta noche o nunca [soltándome unas risas]». Aquella misma noche, a las 22:30 h. estábamos en el cementerio de coches.

El dueño nos indicó que había metido a los perros dentro y que teníamos hasta las 0:00 h. Por lo que nos dirigimos a los puntos donde más actividad se había registrado y donde más cosas habían pasado.

Allí nos quedamos en dos campamentos con bases donde nos pusimos con ordenadores portátiles, cámaras térmicas o de infrarrojos, grabadoras, aparataje importante para una noche de investigación importante.

Pronto comenzó a registrarse fenómenos insólitos sorprendentes. Lo primero fueron los geófonos y detectores de EMF (campo electromagnético) que saltaban como captando actividad que no lográbamos visualizar y, en ese periodo, con valores 10 veces más alto de lo normal, surgieron las primeras gráficas en el ordenador que no dejaba lugar a dudas: eran inclusiones. Escuchando aquellas inclusiones pudimos captar una voz, de una chico, joven -aparentemente- que decía: «Ayuda» o «Accidente», «Tráfico», «coche» y eso,en este lugar, nos hizo confirmar nuestras sospechas que tendría alguna relación con un vehículo.