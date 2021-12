Fin de año: ropa interior y rituales mágicos para 2022

Así, llegados a estas fechas, bueno es conocer algunos de ellos para ayudarnos a esos buenos propósitos.

1. Salir a la calle y andar con una maleta que esté llena de ropa y que tenga datos nuestros como nuestro carnet, pasaporte, tarjeta de crédito, ello contribuirá a atraer la suerte, el dinero o los viajes.

2. Tomar las doce uvas y en cada campanada de fin de año pedir un deseo. Si se quiere casar dentro del año entrante se deben tomar tres fresas junto a las uvas.

3. Barrer con fuerza nuestro hogar hacia fuera expulsando la negatividad y lo estancado. Dará paso a lo nuevo, al éxito y la prosperidad.

4. Poner sal marina y arroz en los rincones de la casa y el día 1 de enero de enero barrerlas hacia afuera para que nos proporcione prosperidad, abundancia y dinero.

5. Usar ropa nueva y calzado nuevo, y colocar en los zapatos dinero para que este no falte.

6. Comer lenteja a las doce de la noche para que el alimento no falte en el año entrante.

7. EL color de la ropa interior es importante, así el rojo atrae el amor, el amarillo el dinero, el azul la salud, el blanco la paz y estabilidad, el verde el trabajo. Negra no debe ponerse.

8. Poner en el centro de la mesa un frutero con mandarinas y un ramillete de flores amarillas para atraer la suerte y la abundancia.

9. Tirar un vaso de agua a la calle que simbolice que se van las lágrimas, lo negativo, las envidias.

10. Escribir todo lo negativo en una hoja de papel, debe figurar todo lo que crees que está afectando a tu vida y que quieres que salga de ella. Se debe quemar a medianoche ese papel y así se libera toda esa energía negativa y no nos afectará más.

Son algunos de los rituales para fin de año, rituales que nos darán esperanza para afrontar un 2015 que, esperemos, sea mejor que el año saliente 2021.