Historias terroríficas para Halloween 2022

Una de las primeras historias de terror de esas que más me impactaron es la llamada “SONRISA DEL PAYASO”.

La inquietante historia de la “Sonrisa del payaso”

Es muy popular en los colegios mayores y residencias de estudiantes. La historia nos cuenta como una noche una chica estaba en la parada del autobús. Esperaba junto a unos jardines cuando, de pronto, unos jóvenes, de aspecto puck, violentos, empezaron ha reírse de ella.

Los chicos le hicieron un corte de lado a lado de la boca, la llamada “sonrisa del payaso” por lo que no podía gritar y fue una noche de Halloween. Debido a este incidente se llevó a cabo una investigación en la que no se pudo determinar si era real o no pues no había ni denuncia ni en los hospitales cercanos se registró ningún tipo de agresión similar.

Una “chica de la curva”

No puede faltar la historia de la cica de la curva, una historia de terror que está en muchos puntos de España como en San Antonio, en Ibiza, o en Sanlúcar la Mayor.

Cuentan que una noche de densa niebla una joven conducía por una carretera, las luces de su automóvil, a duras penas atravesaba el tupido manto y, de repente, una joven, vestida de blanco, apareció en el arcén de la misma. Con el lógico sobresalto paró y la invitó a subir a su vehículo.

La chica se sentó en el asiento trasero del coche y no abrió la boca, pese a que la joven intentaba habla con ella esta no decía nada salvo, en un momento determinado: “Cuidado con esa curva, es donde me maté yo”.

La joven aminoró la velocidad del coche y pasó esa curva, entonces miró hacia atrás y, la sorpresa, es que no había nadie...

Damiana...

Otra historia de terror no lleva a conocer lo que le ocurrió a Damiana, una niña de 9 años, hija única de un matrimonio con una amplia vida social que hacía que la joven pasara mucho tiempo sola.

Para que sobrellevara mejor ese periodo en el que se quedaba sola en casa los padres le compraron un perro. Pronto la niña y el animal se hicieron inseparables.

Ocurrió que, una noche, mientras dormían, Damiana comenzó a escuchar como “algo” arañaba el suelo. Bajó su brazo para acariciar al perro y comenzó a sentir como el perro la lamía, era la señal que ambos estaban bien pero, al amanecer, se encontró con una pintada en la pared que decía: “No sólo los perros lamen”, estaba escrito con sangre...

Un asesino entró en la casa, en la noche, y los asesinó a todo excepto a ella que, dicen, enloqueció debido a ello.

Terrorífica “Verónica”

La última historia de terror que les cuento está relacionada con una joven llamada Verónica y que realizó una sesión de ouija tomándose a broma lo que sucedía.

Aquella sesión derivó un mensaje en el que se le advertía que moriría. Apenas unas horas después era asesinada.

Según cuenta esta leyenda terrorífica si alguien pronuncia el nombre de Verónica, tres o nueve veces con una Biblia y unas tijeras abierta, frente a un espejo, a medianoche, verá al fantasma de la joven y como te trata de matar.

Otra versión es que el espejo se empaña y aparece la fecha de la muerte de la persona que hace este juego... ¿Te atreves?