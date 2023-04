Juan Manuel Miñarro nos descubre, en su libro, los misterios de la Sábana Santa

Si hay una persona volcada con el estudio de la Sábana Santa en comunión con su profesión, esa es, sin ningún género de dudas, Juan Manuel Miñarro. Nos conocemos desde el año 2001 y en estas dos décadas de amistad he comprobado cómo, día a día, el conocimiento en la Síndone crecía.

Hoy día es una de las máximas autoridades mundiales al respecto, con estudios exclusivos que son todo un referente y que, ahora, quiere compartir con todos los amantes de este misterio que encierra la “Sábana Santa”, aquellos a los que gusta la Semana Santa, lo que tienen mil preguntas que hacerse sobre la Pasión de Jesús de Nazaret, curiosos y todo el que, en alguna ocasión, ha mostrado su admiración e incredulidad ante el lienzo.

Juan Manuel Miñarro ve publicado su libro “La Sábana Santa: arte y misterio” y con él tuvimos una charla exclusiva sobre lo que implica la misma así como otros datos de interés.

La entrevista

¿En qué punto se encuentran, en la actualidad, los estudios en torno a la Sábana Santa?

Realmente solo le puedo decir que lo único que en la actualidad está activo y actualmente especialmente activo, son las investigaciones sobre el Santo Sudario de Oviedo, investigación centrada en poner de manifestó la correlación existente entre los espacios de información que contiene el Sudario y su encaje, con los espacio de información que presenta el lienzo de Turín.

Ya que sobre el lienzo de Turín no se ha producido, ni se espera a corto plazo, una investigación abierta que implique una nueva inspección directa del objeto textil, con nuevos análisis.

El material que maneja el EDICES de la Síndone, es de gran calidad y es lo que estamos utilizando para nuestras investigaciones. Se tratan de documentos gráficos digitales de alta resolución y de facsímiles de gran calidad facilitados por Turín, sobre ellos podemos estudiar la morfología de ciertas estructuras y manchas, pero que no son validos para análisis forense, que es lo que verdaderamente está muy desfasado e incompleto en la Síndone si lo comparamos con los avances del EDICES sobre el Sudario de Oviedo.

Además en la Síndone los procedimientos, y máxime aun, los instrumentos y equipos que se usaron en la investigación del año 1978, hoy son materiales propios de un museo después de transcurridos 45 años.



Muchas personas quiere leer/escuchar: «La Sábana Santa envolvió a Jesús de Nazaret como mortaja» pero... ¿Se puede afirmar esto?

Pues científicamente y a la altura de los conocimientos y de los medios que hoy tenemos, tengo que decir que no es posible y tal vez nunca lo será, pues no se pueden hacer una identificación positiva de la identidad del personaje; incluso ni antes el supuesto de que pudiéramos aislar una secuencia valida de ADN, tampoco tenemos un ADN documentado con el que lo pudiéramos comparar.

Sin embargo, sí que existen una enorme cantidad de datos que nos permite pensar muy seriamente, en que estamos antes las huellas del cuerpo yacente del Jesús Histórico.

...Y como además no hemos encontrado hasta el momento una contradicción importante, no es de momento racional excluir el hecho que la Sabana Santa sea la misma Tela de Lino puro que los evangelios sinópticos citan en el caso de la sepultura de Jesús de Nazaret.



¿Cuantos años llevas trabajando en la Sábana Santa y que te ha dejado su estudio a nivel personal?

Desde que empecé el proyecto y para hacer realidad todos los trabajos con las aportaciones que expongo en este primer libro, he necesitado invertir 20 años de investigación, primero para aprender y después para comprender todos los espacios de información presentes en el objeto textil en todas sus complejas vertientes.

A nivel personal confieso que me ha aportado crecer en mi profesión, como persona y como artista; me ha dado la oportunidad de conocer a personas maravillosas que me han enriquecido en disciplinas ajenas a mi formación; y además me ha dado una nueva manera de pensar en mi Fe, de manera que me ha llevado a reflexiones muy serias en aspectos de la física de la materia para enfrentarme de una forma nueva a cuestiones que yo creía que solo eran motivos de Fe y no de Ciencia; luego en definitiva hoy tengo nuevas esperanza, y una perspectiva diferente ante la vida.



¿Qué aporta Juan Manuel Miñarro a las investigaciones en torno a este tema?

Creo que he podido aportar los recursos del arte de la escultura, poniéndolos al servicio de la investigación de la antropología física y de la ciencia forense, para logar y hacer posible ofrecerles a los especialistas, el cuerpo completo de cadáver de referencia.

Objetivo de estudio y a la vez una ilustración tangible de los datos ofrecidos por la impronta somática existente en la Síndone, que no ha ayudado a todo los implicados en la investigación a entenderla mejor la imagen Sindónica.

¿El Sudario de Oviedo puede ser la reliquia que verifique la realidad de la Sábana Santa?

EL sudario de Oviedo es a la vez que una reliquia un objeto arqueológico que tiene una importantísima cantidad de información que además resulta perfectamente compatible con la que presenta la Síndone en la superficie correspondiente a la zona de la cabeza y del rostro.

Tenemos evidencias serias para pensar que se trata del mismo lienzo llamado Soudarion que lo cita Juan en el capítulo 20, 7, junto a la Síndone en la narración de la tumba vacía de Jesús de Nazaret.

Los datos reunidos por el EDICES tras más de 30 años de investigación, han puesto de sobra de manifestó que ambos lienzos envolvieron en distintos momentos y forma, el cadáver de la misma persona, por lo cual lógicamente no podría haber sido otro cadáver distinto al de Jesús de Nazaret, pues ambos lienzo presentan recorridos geográficos distintos e historias diferentes, y en el único lugar plausible donde pudieron haber estado juntos alguna vez, tuvo que ser en la tumba de Jerusalén .