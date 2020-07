La adicción al juego: un hábito cada vez más frecuente entre los jóvenes

El apoyo familiar fue fundamental en el tratamiento de Alejandro, cuyos padres han sido “los pilares” y los responsables de que ya no continúe jugando. “Mi familia sabía que había algo, así que cuando dije que era el juego no se escandalizaron ni se sorprendieron” , señala Alejandro, quien lleva dos años sin pisar un salón de juegos y comenta que no ha sufrido ninguna recaída. “Me costaba mucho aguantar los días, sobre todo los primeros, pero gracias a que tienes un sitio a donde ir con personas como tú a quienes puedes comentarles el problema, nunca volví a jugar” , añade.

Alejandro Torre es un joven de 23 años que se encuentra concluyendo su tratamiento en la Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación (AMALAJER) y que ha querido contar su historia a El Correo de Andalucía para ayudar, en la medida de lo posible, a otras personas. “Empecé con la tontería de los amigos cuando tenía 16 años, y entraba en el salón de juegos del barrio, donde me dejaban entrar sin problemas”, cuenta Alejandro. “El problema fue a más y a los 18 años decidí irme de casa, porque me di cuenta de que estaba causando más daño de lo normal”, añade.

Alejandro se encuentra actualmente finalizando la carrera universitaria que comenzó con 18 años y afirma ser “un chico normal con los mismos problemas que cualquier otro de esta edad”, pero con la diferencia y la limitación de que no juega. “El juego me robó algo mucho más importante que el dinero, que fue la dignidad y la libertad”, señala. “Al final pierdes muchas cosas: momentos, a la familia, amigos, la pareja... Y no hay cuota o apuesta que te dé esto. El mayor premio que yo tengo cada día que me levanto y que me acuesto es no haber vuelto a jugar”.

Del mismo modo que Alejandro logró superar su adicción al juego, anima a las jóvenes a pedir ayuda en los centros de rehabilitación. “A esas personas que se están iniciando o que ya tienen un problema con el juego les diría que, cuando uno juega, apuesta algo más que dinero: apuesta su futuro y su vida, su libertad y la dignidad que yo un día perdí, pero que gracias a que hay personas que un día tuvieron este mismo problema y que lo arreglaron, yo actualmente me encuentro solucionándolo”, concluye.