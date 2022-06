La NASA investigará el fenómeno OVNI oficialmente

Así la NASA ha comunicado que comenzará una investigación sobre los OVNI, sobre los objetos voladores no identificados, y tratará de estudiar su origen y naturaleza. No se trata de determinar si hay vida extraterrestre o no, simplemente es un estudio sobre la naturaleza real de los UAPs (OVNIs) y que se considera como de seguridad nacional pues puede poner en peligro el tráfico aéreo en el país.

No sólo se trata de la NASA sino también de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad) quién intervendrá en la investigación. Así desde la NASA se ha querido desestigmatizar un tema tan importante como esto. De la mano de Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la NASA de explicó: «Uno de los resultados de este estudio sería hacer entender a todos (...) que el proceso científico es válido para tratar todos los problemas, incluido este».

Sobre todo ello se indicó, además, que desde el informe del Pentágono sobre este asunto todo está bajo vigilancia militar -recordemos que la NASA es parte de todo el conglomerado- y que se desea avanzar en la comprensión científica del fenómeno así como de recopilar información de ello.

«Los fenómenos no identificados en la atmósfera son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea. Establecer qué eventos son naturales proporciona un primer paso clave para identificar o mitigar dichos fenómenos, lo que se alinea con uno de los objetivos de la NASA para garantizar la seguridad de las aeronaves»

El objetivo que tiene el mismo además está basado en «la observación de eventos en el cielo que no pueden identificarse como aeronaves o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica».

El número de avistamientos es muy amplio y ello «dificulta sacar conclusiones científicas sobre la naturaleza de tales eventos» indica el comunicado de NASA, así como que los OVNIs «son de interés tanto para la seguridad nacional como para la seguridad aérea».

David Spergel, presidente de la Fundación Simons en la Universidad de Nueva Yorky City, será el director del grupo de estudio independiente, además de ser astrofísico y presidente del departamento de astrofísica de la Universidad de Princeton. Spergel indicó: “Dada la escasez de observaciones, nuestra primera tarea es simplemente recopilar el conjunto de datos más sólido que podamos. Identificaremos qué datos (de civiles, gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, empresas) existen, qué más debemos tratar de recopilar y cómo analizarlos mejor».

Se añade a todo ello que se trata de «establecer qué eventos son naturales proporciona un primer paso clave para identificar o mitigar dichos fenómenos (...) y «garantizar la seguridad de las aeronaves», y que la NASA «no tiene evidencia de que los UAP sean de origen extraterrestre».