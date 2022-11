La ONCE reparte 1,2 millones de euros entre Pilas y Utrera

El sorteo de la ONCE de este lunes ha volcado la mayor parte de su fortuna entre Pilas y Utrera, con cerca de 1,2 millones en premios que se han repartido 20 vecinos de ambas localidades sevillanas.

La más afortunada ha resultado Pilas, donde Francisco José Cabello, vendió la serie agraciada con medio millón de euros, el mayor premio que ofrecen los sorteos de diario de la ONCE, más otros nueve cupones agraciados con 35.000 euros, que suman otros 315.000 euros, por lo que en total ha repartido 815.000 euros entre diez vecinos.

Cabello, que es vendedor desde enero del año pasado, vende en distintos puntos del municipio, aunque ayer lunes vendió cupones en dos bares del centro de Pilas y a las puertas del supermercado Cash, a las afueras del municipio. Anoche, cuando la ONCE le confirmó que había dado el premio mayor, apenas reaccionó por la emoción del momento. “Todos los días piensas que vas a dar el premio y cuando llega no te lo crees”, dice. “Siento mucha alegría por mis clientes, porque hay mucha necesidad -reconoce-. La cosa está muy tirante y me alegro de que por lo menos les pueda aliviar a diez familias algo, que no es poco en estos tiempos”.

Este sorteo ha repartido otros 350.000 euros en Utrera, gracias a Raúl Martín, que ha vendido otros diez cupones premiados con 35.000 euros. Martín es afiliado a la ONCE y vendedor desde 2020 y comparte su punto de venta entre en la avenida Abate Marchena y la calle Río Jándula, de la localidad sevillana. De esta manera, la ONCE repartió ayer en la provincia de Sevilla un total de 1.165.000 euros en premios mayores.

El sorteo del lunes 7 de noviembre estaba dedicado a la calle Real de la Coruña, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a las calles más emblemáticas de España y ha repartido el resto de los premios entre la Comunidad Valenciana y Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

Y el próximo viernes, día 11, la ONCE celebrará su Sorteo del 11/11, que ofrece un premio de once millones de euros y once premios de un millón.