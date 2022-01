La ONCE reparte 350.000 euros en Coria y más de un millón entre Sevilla, Cádiz y Málaga

El Sorteo de la ONCE celebrado ayer ha repartido 350.000 euros en Coria del Río, donde Francisco Javier García ha vendido 10 cupones premiados con 35.000 euros cada en su punto de venta, ubicado en la calle Huerta Estrella de la localidad sevillana.

García, que es afiliado a la ONCE y vendedor de la ONCE desde 2019, vende en el quiosco del polígono, como le llaman en Coria al bloque de pisos de la zona, y esta mañana se mostraba exultante comentando con todos sus clientes que había dado “el gordo de los cupones”. “Es el primer premio grande que doy y espero dar muchos más. Estoy como un niño chico, que parece que me ha tocado a mi todo”, dice encantado entre las primeras felicitaciones que recibe. “Uno cree que no lo va a dar nunca y cuando llega no sabe cómo reaccionar -reconoce-. Pero estoy feliz porque como viene esta cuesta de enero he ayudado a muchas casas”.

El cupón del sorteo de la ONCE del 12 de enero estaba dedicado al Hospital Universitario de León, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica a los principales hospitales españoles, y ha repartido otros 350.000 euros en Málaga, 245.000 euros en Cádiz, y 35.000 euros respectivamente en Puerto Real (Cádiz) y Torremolinos (Málaga), por lo que ha repartido en total 1.015.000 euros en premios mayores entre las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga. El resto de premios del sorteo de este miércoles han ido hasta Baleares, Canarias y la Comunidad de Murcia.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.