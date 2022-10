La ONCE reparte cerca de dos millones en Andalucía

El sorteo de la ONCE de este pasado sábado ha dejado un total de 1.680.000 euros en el municipio cordobés de Priego de Córdoba y otros 200.000 euros en premios en la localidad gaditana de San Fernando.

En Priego de Córdoba, un vecino ha logrado el mayor Sueldazo que ofrece la ONCE en sus sorteos de fin de semana, un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años.

La fortuna la ha dado Dolores Casado, vendedora de la ONCE desde el pasado mes de febrero en un punto de venta ubicado en la Carrera de las Monjas, en el centro de Priego, cerca del Ayuntamiento, según han informado en un comunicado.

Tras conocer este domingo la noticia, Casado se muestra feliz. "Me he quedado helada, tenía ganas de dar algo pero en la vida me podía imaginar que fuera ten gordo --reconoce--. Estoy más emocionada que si me hubiera tocado a mí, es un subidón".

En concreto vendió nueve cupones premiados con 20.000 euros y la serie agraciada con el mayor Sueldazo, por lo que ha repartido en total 1.680.000 euros.

El sorteo de la ONCE de este sábado, que estaba dedicado al Día Mundial del Ictus, han dejado otros 200.000 euros en premios en la localidad gaditana de San Fernando, donde José Luis Baena, vendedor desde 2019, ha vendido diez cupones premiados con otros 20.000 euros cada uno en el centro de la localidad, cerca también del Ayuntamiento.

"Me alegro por mis clientes y porque es una alegría para el barrio. Todos los días quiero dar el premio y animo a la gente a comprar; luego llega el día y no te lo crees", afirma.

Otro cupón agraciado con 20.000 euros se ha vendido en Torremolinos. El resto de premios se han repartido entre Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia y la Región de Murcia.